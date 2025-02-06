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中1月服務業PMI 降至近4月最低 學者：經濟面臨挑戰

記者林宸誼／綜合報導
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2025年1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為51，低於上月1.2個百分點。圖為春節期間，遊客在上海豫園遊玩。（新華社資料照片）
2025年1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為51，低於上月1.2個百分點。圖為春節期間，遊客在上海豫園遊玩。（新華社資料照片）

新年伊始，中國服務業繼續增長，但擴張步伐放緩。5日公布的2025年1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為51，比上月低1.2，是2024年10月來最低，但仍高於月度擴張與收縮分界線50。

這與中國官方PMI數據相呼應，中國國家統計局近期公布的資料顯示，1月製造業、服務業PMI分別下行1、1.7至49.1、50.3；1月製造業時隔3個月重回收縮區間；綜合PMI產出指數為50.1，低於上月2.1。

先前公布的1月財新中國製造業PMI回落0.4至50.1，同樣為近4個月來最低。兩大行業景氣度走弱，拖累當月財新中國綜合PMI回落0.3，至51.1。

財新中國服務業PMI分項數據看，1月供給與需求擴張幅度收窄，當月新訂單指數雖然仍高於榮枯線，但邊際下降。在2024年12月短暫收縮後，新出口訂單指數重現擴張。受訪企業稱，外國對包括旅遊業在內的中國服務業興趣增長，帶動新出口業務量的上升。

財新調查還顯示，新業務成長放緩至4個月低點，就業率降至2024年4月以來的最低水準。

1月就業分指數下降的部分原因，是今年農曆新年假期比往年提前，一些餐廳暫時關閉，並讓員工回家度過為期一周多的慶祝活動；由於新業務成長放緩及工作效率提高，未完成工作量6個月來首次下降。

商業信心較12月上升，但一些公司對競爭加劇和國際貿易前景的不確定性表示擔憂。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新的一年裡，大規模設備更新和消費品以舊換新等刺激政策效果或邊際放緩；海外政策不確定性增加背景下出口環境或有所惡化，將是中國經濟要面臨的巨大挑戰。

王喆指出，當前境內有效需求不足，居民消費能力意願有待提升，增加居民可支配收入應是政策著力重點。此外，2024年新出生人口數量仍位於低位，相關補助激勵措施亦應盡快響應。

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