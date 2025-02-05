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29檔中概股有關稅風險 摩根史坦利建議投資人迴避

記者黃雅慧／綜合報導
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摩根史坦利建議投資者迴避29檔中概股票，包括拼多多、阿里巴巴等。（路透）
摩根史坦利建議投資者迴避29檔中概股票，包括拼多多、阿里巴巴等。（路透）

美國對中國進口產品加徵關稅於4日正式生效，中國方面不甘示弱立即推出反制措施。美國投行摩根史坦利（大摩）建議投資者迴避29檔中概股票，認為該批股票面臨相當大的關稅風險，包括拼多多、阿里巴巴 、比亞迪子公司比亞迪電子 、創科實業 、海爾智家 、美的集團 、寧德時代 、申洲國際等。

大摩盤點29檔中概股票之中，港股包含阿里巴巴 、比亞迪電子 、創科實業 、海爾智家 、美的集團與申洲國際等等；A股包含歌爾股份、巨星科技、水晶光電、寧德時代、立訊精密、藍思科技與歐菲光等；美股上市則有拼多多。

前述點名在港股上市公司中，除了有台資背景的敏實集團昨日午後股價較弱，其他股票皆維持漲勢，阿里巴巴收盤漲近4%，其中申洲國際漲幅更達8%；拼多多前日在美股股價則下跌近6%。

大摩認為美國對中國、墨西哥和加拿大實施加關稅的速度、範圍超出該行預期，不利盈利增長、估值、全球流動性或風險偏好。因此重申對中國股票謹慎看法，續建議採取防守策略。

該行提及，拼多多有20%總營收來自美國，另10%來自墨西哥或加拿大；阿里巴巴也有10%營收來自美國。

其中，風險最高的是中際旭創，其72%營收來自美國，1%來自墨西哥或加拿大。

彭博報導，大摩指出在貿易相關風險﹑估值過高及獲利空間不足等背景下，建議投資者對亞洲科技股應先行獲利了結。該行報告指出，如果川普上調電腦晶片關稅﹑貿易緊張局勢升級，預料相關行業將會出現20%跌幅。該行指出，當前獲利共識預期過高。短期內應降低整體科技股持有部位並對沖行業風險，以及該行業的不利因素導致短期風險回報欠佳。

拼多多 關稅 墨西哥

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