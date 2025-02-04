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台股最慘紅盤日 外資狂賣743億台幣 大盤重挫830點

記者王奐敏、廖珮君／綜合報導
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台股3日補跌、寫六紀綠 資料來源：CMoney
台股3日補跌、寫六紀綠 資料來源：CMoney

台股3日在美國總統川普啟動關稅戰、及DeepSeek橫空出世的衝擊下，外資大逃殺，狂賣743.7億元（台幣，下同，約22.53億美元），開紅盤日上演黑色星期一，終場暴跌830點，為歷年最慘的新春開紅盤表現，並寫下史上第四大跌點等六大紀錄。

春節休市期間爆出兩大國際利空，台股3日開盤立刻補跌跳空重挫728點，盤中更一度跳水1023點，跌破半年線支撐。

雖然國家隊進場護盤，八大公股行庫大舉買超155.8億元，仍無法力挽狂瀾，終場指數下挫830點、收2萬2694點，跌幅3.5％，為主要亞股中表現最慘，成交量增至5250.4億元，呈現「價跌量增」不利格局。

三大法人共賣超台股848.8億元，其中外資狂賣743.7億元，自營商賣超203.9億元，投信則買超98.9億元。

金管會3日信心喊話指出，今年到1月底，台股上漲2.13%，漲幅僅次於韓股的4.91%，仍是亞股第二佳，台股集中市場日均成交量3533.85億元、年增16.7%。去年全年上市櫃公司營收43.46兆元是史上新高，年增13%，整戶擔保維持率到1月22日（前一交易日）是168%，三大數據顯示台股基本面穩健，未有顯著改變。

不過，3日的融資餘額增加1.97億元至3051.87億元，不減反增；融券張數增加9453張至31.5萬張。台指恐慌指數（VIX）跳升4.43至24.91，漲幅21.6%。

台股3日寫下的六大紀錄分別為：一、大盤重挫830點，為史上第四大單日跌點；二、上市市值蒸發2.65兆元至73.13兆元，單日蒸發金額是史上第四大；三、台積電終場大跌65元、收在1070元，市值降至27.74兆元，單日減少1.68兆元，為史上第二多。

四、外資現貨賣超743.7億元，史上第八大，期貨淨空單增加4364口至3萬6490口，期現貨同步偏空操作；五、自營商賣超203.9億元，為史上第七大；六、八大公股行庫買超155.8億元，為史上第九大，也是為2024年9月4日來單日買超金額最高。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清的看法，3日大盤已出現部分止跌訊號。首先，是指數守住半年線，技術線型呈現釘子狀，留下影線；其次是櫃買指數沒有跌破之前的低點241點。此外，融資維持率下降，顯示大盤短線有機會反彈。

台股 亞股 融資

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