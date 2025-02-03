我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墨西哥關稅停徵一個月 道指收復早盤大部分跌幅

對中國加徵10%關稅在即 川普：可能24小時內對話

港股開紅盤 陸系AI強強滾 DeepSeek效應 相關科技族群勁揚

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受DeepSeek熱潮等因素加持，港股於年後首個交易日開低走高。 （路透）
受DeepSeek熱潮等因素加持，港股於年後首個交易日開低走高。 （路透）

川普政府對中、加、墨加徵關稅引發全球貿易戰疑慮，市場避險情緒濃厚，亞洲股市大震盪，不過港股蛇年開紅盤日不畏貿易戰，昨（3）日恒生指數開低震盪走高，最終收跌0.04%，險守20,000點整數關口，恒生科技指數則收漲0.29%。相對周邊市場暴跌，港股表現堪稱強勁。

恒生指數昨日早盤小幅開低並探至19,781點日內低位，但10時30分後，隨著部分AI、半導體等科技板塊強勢崛起，指數震盪回升逼近開盤點位，最終小跌7.85點，以20,217點作收。其中，中芯國際漲超10%，金山雲大漲31%，阿里巴巴漲幅也超過6%。

對於港股走強原因，綜合市場分析，有三大利多因素：一是近期DeepSeek熱潮影響；二是香港春節期間數據佳，香港、澳門在農曆年假期間入境人次分別為近114萬人次、18.91萬人次，此外新鴻基地產表示，今年農曆新年假期（1月29日至2月2日）期間人流及生意額較去年同期升約10%；三是美媒《華爾街日報》引述知情人士稱，中國大陸已準備一份與川普政府開展貿易協商的初步方案，訊息有利貿易爭端，可能使市場轉暖。

第一財經報導指出，DeepSeek的登場，讓世界看到了中國大陸的技術潛力，大陸國內AI產業鏈的公司將獲得利多。華泰證券研報認為，此次DeepSeek憑藉低成本、高性能優勢引發市場波動，或推動投資者重新評估中國科技企業在AI賽道的技術潛力，中國科技股或迎來價值重估行情。

而這次美國關稅對港股有何影響？香港《經濟日報》分析，主要受影響的板塊將以拼多多為首的國際電商股為主，因為川普取消價值低於800美元包裹的關稅豁免，同時影響產業鏈中的物流行業。

儘管川普表示要對晶片加徵關稅，但對大陸晶片影響不大，因為包括中芯國際在北美收入占比已從去年第2季的16%跌至第3季的10.6%。另一方面，川普對中加徵10%關稅於去年11月26日提出，至今約兩個月，期間也並未提及要再調升，因此市場可能早已消化10%關稅因素，未來會否再調升才是關鍵。

展望2025年港股後市，滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文認為，蛇年港股是「小龍市」，大盤走勢將會像《功夫熊貓》的「俏小龍」，經常變招，令人難以捉摸。他認為今年美國降息幾次並不重要，反而要注意2026年美國利率會否掉頭上升。他指出，中港股市屬於低估值、低期望與基金普遍低配的「三低」市場，因此認為北京當局須大膽推出高含金量政策支持。

港股蛇年開紅盤利多因素
港股蛇年開紅盤利多因素

關稅 川普 香港

上一則

墨西哥關稅停徵一個月 道指收復早盤大部分跌幅

延伸閱讀

加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月
川普擬援用這條法律 不經司法程序即可驅逐非法移民

川普擬援用這條法律 不經司法程序即可驅逐非法移民
美對中加徵10%關稅在即 川普：兩國可能24小時內對話

美對中加徵10%關稅在即 川普：兩國可能24小時內對話
民主黨議員：川普這些措施 紐約食物、醫療補助將斷糧

民主黨議員：川普這些措施 紐約食物、醫療補助將斷糧

熱門新聞

新創公司DeepSeek走紅。路透

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

2025-01-27 11:01
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
AI寵兒輝達27日下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄。美聯社

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

2025-01-27 16:52
中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

2025-01-27 13:03
多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01

超人氣

更多 >
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」