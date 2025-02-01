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茅台蛇年酒價格平穩 湊齊12生肖要捧萬元

財經新聞組／綜合報導
經濟不景氣也波及中國白酒龍頭貴州茅台的生意，但茅台推出的「蛇茅」引發收藏熱潮，且中國餐桌上仍有勸酒文化。圖為北京一家商場內的餐廳。（中新社）
經濟不景氣也波及中國白酒龍頭貴州茅台的生意，但茅台推出的「蛇茅」引發收藏熱潮，且中國餐桌上仍有勸酒文化。圖為北京一家商場內的餐廳。（中新社）

中國白酒龍頭貴州茅台1月初推出蛇年生肖酒「蛇茅」，是其2014年起推出馬年生肖酒以來第12款生肖酒。市場預計，今年「蛇茅」價格趨近平穩，但蒐集12生肖酒要價不斐，喊到人民幣7萬餘元(約9740美元)。

農曆新年到來，中國白酒業者加大市場投放量。據上觀新聞等中國媒體報導，「蛇茅」的申購頁面顯示，從1月1至5日，專場每天投放4萬9999個名額，每人可申購1到2瓶，官方售價達每瓶2499元(人民幣，下同)。

依照每人名額2瓶計算，「蛇茅」每天最大釋出瓶數接近10萬瓶，5天直逼50萬瓶。中國民眾與酒業人士認為，這減少了黃牛炒作投機的空間，可望讓白酒價格落在合理範圍內。

對比2024年龍年茅台「龍茅」的申購為每人1瓶，導致去年「龍茅」價格一度飆漲到一瓶6000元，同年9月即告大跌相較，「蛇茅」可說是大量釋出。

市場評估，「蛇茅」的價格會趨於平穩。中國酒業獨立評論人肖竹青指出，貴州茅台管理層調整「蛇茅」發售策略主動擠壓黃牛炒作空間，進而防止過度溢價，很大程度上減少了投機者的套利空間。

有中國資深收藏家指出，近期收藏圈裡不少人預訂套裝產品12生肖酒，當前普遍的價格在7萬至8萬元間，「蛇茅」的發布帶動收藏熱潮。

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