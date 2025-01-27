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中國網路零售市場 連12年居全球最大

財經新聞組／綜合報導
中國連續12年成為全球最大網路零售市場。(中通社資料照片)
中國連續12年成為全球最大網路零售市場。(中通社資料照片)

中國批發零售業模式加快創新，連鎖經營、直播電商、即時零售供應鏈服務蓬勃發展。2024年網上零售額15.5兆元（人民幣，下同，約2.14兆美元），中國連續12年成為全球最大網路零售市場。

新華社報導，中國國新辦24日舉行記者會，中國商務部副部長盛秋平介紹，2024年，中國商務部等部門發布行動計畫，以現代供應鏈為牽引、批發零售業高質量發展為主線，對現代商貿流通體系建設作出系統部署。為推動政策落地，商務部、財政部還啟動了全國現代商貿流通體系試點城市工作，首批將天津等20個城市納入支持範圍，引領加快全國現代商貿流通體系建設，推動批發零售業高質量發展。

「在各項政策的推動下，中國批發零售業發展穩中有進，為擴大國內需求、構建新發展格局提供有力支撐。」盛秋平說，2024年，批發零售業增加值達到13.8兆元，占GDP的比重達到10.2%。

他進一步介紹，中國全國已累計改造23條國家級試點步行街，建設5188個一刻鐘便民生活圈，推動社區食堂、護理站、托育點等「宜老宜小」「小修小補」等設施進社區，服務居民近1.2億人。

零售業 商務部 供應鏈

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