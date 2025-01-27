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中國三大國有航空 去年估虧47.1億人民幣

記者林宸誼／綜合報導
中國國航、東航、南航三大國有航空公司2024年都出現虧損。（新華社資料照片）
中國國航、東航、南航三大國有航空公司2024年都出現虧損。（新華社資料照片）

中國國航、東航、南航三大國有航空公司，陸續公布完2024年財報預虧公告。受到行業競爭加劇以及匯率波動等因素的影響，三大航預計共虧損47.1億元（人民幣，下同，約6.5億美元）至64.1億元，相較2023年共虧損134.2億元，年減五成至六成。

澎湃新聞報導，2024年三大航空都出現虧損。其中，國航預計虧損1.6億元到2.4億元，相較2023年虧損收窄77.1%至84.7%。

東航預計虧損33億元至43億元，相較2023年虧損收窄47.4%至59.6%。南航預計虧損12.5億元到18.7億元，相較2023年虧損收窄55.6%至70.3%。

值得注意的是，除了三大航還在虧損外，整體中國航空公司已經有20家開始賺錢，中國航空運輸協會通報，2024年航空公司已整體獲利44.7億元，順利轉虧為盈。

其中有20家航空公司獲利，顯示民航業者正逐步走出疫情帶來的困境，走向復甦，外界預估三大航空公司也有望在2025年轉虧為盈。

中國航空運輸協會認為，2024年航空客運市場「旺丁不旺財」現象較為突出，例如經濟艙平均票價與2023年相比下降超過10%。顯示國內市場競爭加劇，國際市場需求不如預期。

2025年中國民航工作會議9日在北京召開。會議指出，2024年全行業與2023年相比減少虧損206億元，總體實現轉虧為盈。

東航 匯率 疫情

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