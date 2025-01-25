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台灣賦稅負擔率達14.7% 26年來新高點

記者翁至威／綜合報導

台灣2024年稅收創新高，台灣財政部24日公布去年賦稅負擔率14.7％，為26年最高，平均每人稅負提高至15萬9348元（台幣，下同，約4865.84美元），寫下新高紀錄，並較前一年增加1.1萬元。分析原因，總稅收成長而人口減少，使人均稅負提高。

台財政部指出，去年所得稅受惠於結算申報、利息扣繳、房地合一稅增加，證交稅則因AI題材支撐台股交易活絡，推升稅收，加上營業稅也因內需、升息紅利而成長，去年全台總稅收3兆7308億元，創新高，且有高達15項稅目徵起情形優於預算數，也有15稅目齊創歷年新高。

台財政部表示，去年不含社會安全捐的賦稅負擔率為14.7％，是26年新高，比前一年增加0.1個百分點，不過仍較民國70、80年代均值的16.5％低。

若與其他國家最新統計相比，美國賦稅負擔率19.1%、南韓20.4%、日本21.2%，歐洲國家約在二成至四成左右，丹麥達43.3%。

財政部表示，賦稅負擔率是指稅收占GDP比重，OECD將其列為衡量租稅負擔的重要指標，由於台灣採簡政輕稅，不含社會安全捐的賦稅負擔率向來居偏低水準。

若加計健保、勞保、勞退等社會安全捐，台灣賦稅負擔率則提高至20.5%。

財政部表示，2023年台灣社會安全捐為1兆3907億元，年增2.8%，其中勞保、健保隨費率與基本工資調漲，分別增加293億元、153億元，增加較多。

按負擔者區分，台灣社會安全捐向來以雇主負擔占約三分之二為主，隨勞退新制提繳金額及人數成長，比重漸增，2023年雇主負擔比重占六成八。

財政部表示，近十年來，世界各國賦稅負擔率普遍提高，台灣不含社會安全捐的賦稅負擔率十年來上升2.6個百分點，與世界各國相比，升幅大致居中。

財政部分析，國內需求穩定復甦、企業調薪、台股交易活絡、央行升息紅利等因素匯集下，去年全國賦稅成長，規模再創新猷，並高出預算數4972億元，中央與地方政府均蒙受其利，有助強化財務調度韌性。

此外隨量能課稅公平性原則日益落實，直接稅在整體賦稅比重持續上升，去年首度高於七成。

財政部 台股 健保

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