台積電龍年封關ADR觸新高 市值站穩1兆美元、躍全球第9

台積電ADR市值站穩1兆美元之上。（路透資料照片）

台積電 ADR在台股龍年22日封關當晚以223.2美元收盤新高價收市，市值站穩1兆美元之上。外界認為，台積龍年封關收盤價創高，當晚ADR齊步上衝寫新猷，為即將來臨的金蛇年開啟好兆頭。

台積電ADR於22日一度攻上225.39元天價，終場大漲2.06%，收在223.2美元，市值增至1.1576兆美元，居博通之上、特斯拉 之下，在全球排名第九。台積電23日ADR早盤下跌約0.3%。

以22日收盤來看，全球市值最大的企業是輝達（NVIDIA），之後依序為蘋果、微軟，這三家公司市值都超過3兆美元；亞馬遜和Google母公司字母分居第四和第五，市值在2兆美元以上。市值1兆美元俱樂部成員則有沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco、Meta、特斯拉、台積電ADR和博通。

根據彭博資訊資料，台積電ADR市值從去年12月中旬以來一直維持在1兆美元之上。以1月22日台幣兌美元收盤匯價32.774元推算，台積電ADR 22日換算每股約當台幣1463.03元，較普通股溢價28.9%。

台積電ADR勁揚，反映基本面穩健成長。台積電董事長魏哲家先前在法說會提到，預期2025年仍是強勁成長的一年，台積電來自AI 應用續揚，海外布局也按進度順暢，包含美國、日本及歐洲廠都持續推進，在台灣也持續擴張先進製程及先進封裝產能，包含台南擴充3奈米，及2奈米於新竹與高雄擴充，藉此因應客戶強勁需求。

台積電預期，本季AI相關需求持續成長，不過受智慧手機淡季效應影響，單季合併營收估介於250億美元至258億美元，以中間值計將季減約5.5%；毛利率估57%至59%，營益率預計介於46.5%至48.5%。

台積電預估，2025年美元營收將年增24%至26%。法人看好，台積電今年營收將挑戰千億美元里程碑。

台積電強調，憑藉技術領先、卓越製造和客戶信任，有能力以差異化技術應對5G、AI和高速運算（HPC）等產業大趨勢成長，自2024年起的五年間，長期美元營收將以近20%的年複合成長率成長。

另一方面，嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4的淺層地震，台積電南科廠一度為此停機並疏散人員，相關受影響機台已陸續恢復運作。台積電23日晚間指出，除了位於震幅較大地區的少數生產線尚在調整校正以回復自動化大量生產之外，台灣晶圓廠預計在23日皆可大致復原。目前預期，相關事件對公司的影響可控。