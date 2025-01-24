中國新規：保險國企每年新增保費的30% 須投入A股

中國證監會主席吳清23日提出中長期資金入市明確指標，未來三年，國有保險 公司每年新增保費 的30%用於投資 A股，公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%等。

中國國新辦23日舉行記者會發布「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」，並由中國證監會、財政部、人社部、人行、陸金監總局相關負責人說明相關政策。

吳清說，大事不過夜，更不能過年，所以只爭朝夕。激勵A股上證指數23日早盤一度大漲1.8%，但收盤僅小漲0.51%，收在3230點。

東亞銀行財富管理處高級投資策略師陳偉聰認為，一系列措施目的為穩定股票市場，而非給予強勁提振，還需更多財政刺激推動，相信大概會在「兩會」時宣布。

「方案」明確提出公募基金、國有商業保險公司、基本退休保險基金、年金基金全面建立實施三年以上長周期考核，大幅降低國營保險公司當年度經營指標考核權重，細化明確中國全國社保基金五年以上長周期考核。

輿論認為該舉對中長期資金入市而言是重要的制度型突破。財聯社引述市場人士分析，方案主要降低當年指標權重，進一步優化長周期考核指標，引導長期投資。其中，新增保費30%用於投資A股獲熱議。陸機構方正金融測算，新政策預計將為A股市場帶來3700億至8300億元人民幣（約1146.2億美元）的增量資金。

吳清指出，將推出更多適配投資人需求產品，加大中低波動性產品的創新力度，實現浮動費率產品試辦等，同時不斷提高上市公司信息披露質量，多措並舉做強活躍併購重組市場，上市公司也要增強主動回報投資者的意識，透過現金分紅，回購增持等提高自身吸引力。