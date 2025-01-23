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中國救A股 注入活水1兆人民幣 6大官方機構推動中長期資金

記者林宸誼／綜合報導
中國六部委聯合推動中長期資金入市。（中新社資料照片）
中國六部委聯合推動中長期資金入市。（中新社資料照片）

中國官方搶救A股再出招，中共中央金融辦、證監會、財政部、人社部、人民銀行、金融監管總局22日聯合印發「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」，今天將由中國證監會主席吳清等官員舉行記者會說明相關政策。外界估計，中長期資金將引入人民幣1兆元（約1365億美元）入市。

中長期資金主要包括保險資金、社保基金、基本養老保險基金、企（職）業年金、權益類基金五大方面。

A股開年至今跌跌不休，上證指數昨天跌0.89%，收3,213點。中國國務院新聞辦公室表示，將於23日上午9時舉行新聞發布會，包括中國證監會主席吳清、財政部副部長廖岷、人社會部副部長李忠等人，將介紹推動中長期資金入市有關情況。

財聯社報導，方案中特別提到要優化資本市場投資生態，包括引導上市公司加大股份回購力度，落實一年多次分紅政策；推動上市公司加大股份回購增持再貸款工具運用；允許公募基金、商業保險資金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金、銀行理財等作為戰略投資者參與上市公司定增。

在參與新股申購、上市公司定增、舉牌認定標準方面，給予銀行理財、保險資管與公募基金同等政策待遇；進一步擴大證券基金保險公司互換便利操作規模。

方案稱，將重點引導商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金、公募基金等中長期資金進一步加大入市力度。提升商業保險資金A股投資比例與穩定性；優化全國社會保障基金、基本養老保險基金投資管理機制；提高企（職）業年金基金市場化投資運作水準；提高權益類基金的規模和占比；優化資本市場投資生態。

近年來官方多次鼓勵引導中長資金入市。2024年9月26日，中共中央政治局會議強調，要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。

保險 投資 財政部

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