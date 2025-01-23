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北京14條政策出台 加速科技服務業發展

財經新聞組／綜合報導

「北京市支持科技服務業高質量發展若干措施」21日發布，共14條政策措施，旨在進一步推動北京科技服務業發展。

中新社報導，科技服務業是北京重點發展的「高精尖」產業，是北京兩個兆級產業集群之一。

當天發布的措施提到，北京將加快科技服務業企業能級躍升。支持科技服務業企業向平台化和綜合性服務機構發展，打造面向全球、領先全國的科技服務品牌。鼓勵科技服務業企業拓展海外市場。同時，吸引全球科技服務機構聚集發展。鼓勵跨國企業加大科技服務業領域投資，吸引全球知名科技服務機構落地發展。 　　

根據上述措施，北京將培育科技服務業新增長點。面向醫藥健康、新材料、智能製造等重點產業領域，引導企業圍繞創新鏈和產業鏈，布局研發服務鏈，加強高質量科技供給，培育壯大研發服務主體規模。

圍繞未來產業細分方向，北京將支持新建或提升一批亟需緊缺的共性技術平台，開展前沿領域關鍵技術攻關，強化產業共性技術源頭供給。鼓勵企業探索人工智能大模型助力科研新模式，在新藥研發、基因研究、新材料研製等領域，探索研發一批分學科的數據庫和智能體，提供開放式研發服務。

北京還將打造科技服務業特色集聚區。支持產業園區圍繞主導產業方向，引進研發、中試、知識產權、股權投資等專業化市場化服務機構，建設科技服務驛站。推動北京科技服務機構在津冀布局發展，運用人工智慧、大數據、區塊鏈等新一代資訊技術，提供跨區域智能化全棧式科技服務。

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