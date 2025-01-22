訪陸行最後一站 黃仁勳現身上海 穿皮衣與團隊聚餐

輝達執行長黃仁勳21日現身上海陸家嘴的中餐廳與團隊聚餐，這是他此次訪陸行程最後一站，在上海他還去了輝達位於張江的研發中心，與研發團隊交流。（路透）

輝達 執行長黃仁勳 21日現身上海陸家嘴的中餐廳，安排午宴與輝達團隊聚餐，這是黃仁勳此次訪陸行程最後一站，他在上海還到了輝達位於張江的研發中心，與研發團隊交流。

第一財經日報報導，餐廳透露午宴一共安排8桌、氣氛熱烈，是輝達團隊聚餐。此外輝達在上海張江有研發中心，黃仁勳的上海之行還包括與研發團隊交流、祝賀新春。

黃仁勳此次大陸之行，除了公開行程以外均保持低調神秘，保密工作滴水不漏。19日他抵達北京，出席輝達在北京舉辦的迎新年會。在致詞時他透露了輝達在大陸的發展歷程，強調了大陸團隊在全球業務中的重要地位。黃仁勳15日先到訪深圳，16日到台灣。

此次大陸之行為期約1周，是黃仁勳近年來在大陸停留時間最長的一次。他強調此行到大陸主要是與員工一起迎接新春。他稱年終答謝會非常重要，因為輝達員工很努力，這給了他感謝所有人的機會。

有分析指，黃仁勳此行一定會聽取關於大陸市場的一些聲音，包括員工、開發者與客戶的反應，這或許為輝達未來在大陸市場採取的策略提供重要資訊。

在黃仁勳訪問大陸前，美國對人工智慧 晶片出口發布最新一輪限制措施。一名參加了黃仁勳北京迎春會的分析師對第一財經記者表示，黃仁勳此時到訪大陸，一是傳遞友好的姿態，代表市場的重要性；二是親身傾聽並感受來自大陸市場的聲音。

近年輝達不斷在大陸市場擴張，以加大AI領域的研發實力。黃仁勳先前透露，輝達在北京、上海、深圳3地的員工已達到約4000人規模；輝達在大陸的研發不僅支持大陸本地市場，大部分研發也針對全球市場。

大陸市場很長一段時間以來為輝達收入做出重要貢獻，大陸市場一度占據輝達全球銷售約4分之1市占。大陸的巨大市場需求、產業鏈完整、應用場景豐富，是很多美國科技公司長期賴以發展的市場。

大陸也是全球最大的半導體市場之一，且隨著雲端運算、人工智慧和大數據等新興技術快速發展，該市場也對高性能、高效晶片需求增長。

黃仁勳此行沒有公開談論關於輝達的人工智慧產品在陸銷售情況，但他強調，人工智慧的發展正在加速各行各業。述及大陸市場時，黃稱，輝達已經在大陸開展業務超過25年，最早在遊戲行業建立用戶基礎，讓很多從小在輝達影響下的遊戲玩家，成為了該公司的研發人員。

雖然如今遊戲行業已不再是輝達最大的業務，但快速發展的資料中心業務，成為短時間內推動輝達市值飆至3兆美元的主要驅力，黃仁勳的個人淨資產也超過千億美元。