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小米汽車表現亮眼 力拚月賣四萬輛

記者謝守真／綜合報導
小米汽車據報在今年1月訂單量樂觀估計可達四萬輛。（取自小米汽車微博）
小米汽車據報在今年1月訂單量樂觀估計可達四萬輛。（取自小米汽車微博）

中國科技大廠小米集團旗下小米汽車自推出首款汽車後，在中國車市表現亮眼。近期，小米汽車據報在今年1月的訂單量呈現強勁增長勢頭，樂觀估計可達四萬輛，保守估計約3.7萬輛。

據中國科技新媒體《CNMO》指，儘管訂單量穩步增長，小米汽車當前面臨的主要挑戰並非市場需求不足，而是產能瓶頸問題。小米汽車目前月交付量最高已突破兩萬輛，但仍難以在短時間內達到三萬輛的水準，遠低於其新增訂單數量。

另外，有消息指出，小米汽車於1月13日至19日當周的新增鎖單訂單數量達到8,000份；截至去年底，小米汽車亦累積逾26萬份鎖單訂單，但總交付量僅約13.5萬輛，這顯示還有逾一半訂單尚未交付，按目前交貨速度推算，需要四至五個月的時間，才能完全消化這些訂單。

而從小米汽車App上的數據也進一步反映其產能現狀。當前，小米用戶等待「小米SU7」和「小米SU7 Pro」的時間為24至27周，而「小米SU7 Max」的等待時間則為20至23周。

此前，小米公司董事長雷軍曾說，小米汽車計劃在2025年實現30萬輛的交付目標，並強調對車企而言，年銷量達30萬輛是個重要里程碑，許多車企在成立多年後都未能觸及這一目標。不過，有數據分析師預測，到2025年底，小米汽車的新增訂單總量有望將超過40萬份。

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