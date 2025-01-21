薪資遠落後美國 台灣資深產品經理嘆：PM無實權 常被當人球

台北上班族示意圖。(中央社)

2024 年國際薪資調查出爐，產品經理（PM）一職在科技業備受矚目，但台灣 PM 的薪資待遇卻遠不及國際水準？

科技業薪資網站 levels.fyi 公布最新調查，美國舊金山灣區 擁有四年以上經驗的產品經理，平均年薪高達24萬美元。相較之下，台灣薪資查詢平台《比薪水》顯示，台灣科技業擁有四年以上經驗的產品經理，平均年薪僅為 2.9萬美元，納入物價考量後仍低。

《比薪水》指出，究其原因，主要在於台灣企業對於 PM 的職責劃分不夠明確。許多公司將產品經理和專案經理混為一談，導致 PM 往往身兼數職，不僅要負責市場研究、產品規劃，還要處理專案管理等事務，但薪資卻沒有相對應的提升。

《比薪水》訪問資深 PM，該 PM 表示：「台灣的 PM 就是什麼都給要做，但沒有決策權，只能給建議或當人球，而且薪資偏低，要去博弈、區塊鏈等產業，才有機會拿到高薪。國外比較專精，會區分產品和專案經理的任務。」

相較之下，國外企業對於 PM 的角色定位更加明確。產品經理專注於產品本身，負責市場調查、產品策略、用戶體驗等方面的工作。專案經理則負責專案的執行和管理。這種分工明確的模式，讓PM能夠更專注於產品創新，提升產品的競爭力。

《比薪水》表示，台灣科技產業的轉型升級，越來越多企業開始重視產品創新，PM 的重要性也日益凸顯。新創公司崛起、外資企業進駐，都為台灣 PM 帶來新的發展機會。《比薪水》專家建議，PM在求職時，除了薪資待遇，更應該關注公司的產品開發流程、組織文化以及 PM 的發展空間。選擇一家能夠提供完善的產品開發環境的公司，將有助於發揮所長，實現職業目標。