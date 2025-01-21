華為去年淨利下滑 員工分紅創5年新低

2024年度華為員工持股計畫（ESOP）每股分紅1.41元人民幣，近五年最低。（路透）

華為 2024年分紅方案出爐。根據方案，2024年度華為員工持股計畫（ESOP）每股分紅1.41元（人民幣，下同），較前一年每股分紅1.5元略為下滑，是2020年以來近五年最低。截至2024年9月底，華為總股本大約是580億股，據此計算，華為2024年度的總分紅約818億元（約112.35億美元）。按照去年的參與人數15萬1796人來計算，人均分紅應該不低於53.8萬元（約7.39萬美元）。

界面新聞指出，華為的員工持股計畫是一種獨特的虛擬受限股制度。擁有虛擬股的員工可以獲得一定比例的分紅。2019年後，華為推出了增強版的ESOP1，與ESOP的最大差異在於，ESOP1允許員工工齡達到一定年限後，離職或退休 均可申請保留所持股份，而ESOP方案下，員工需要退休才能保留所持股份，離職後所持股份需由華為回購，不再享受分紅收益。截至2023年底，華為員工持股計畫參與人數為15萬1796人，均為華為在職員工或退休保留人員，其中，創辦人任正非則持有約0.73%股權。

而華為歷年分紅有漲有跌，2020至2023年度，華為每股分紅分別為1.86元、1.58元、1.61元、1.5元。

在業績方面，證券時報提到，2024年前三季度，華為實現營業收入5859億元，年增29.5%，淨利為628.7億元，年減13.8%，淨利率 為10.7%。華為去年淨利下滑或與其研發投入大增有關，同期研發費用為1274.1億元，年增11%，占營收比重21.75%。

另一原因或與華為出售榮耀以及超聚變等業務有關，華為2023年前三季的「公允價值變動收益」達553億元，而在去年前三季，該會計項目為虧損4.5億元。

有業內人士分析，華為前幾年遭遇制裁，營收和利潤受到很大影響，因此整體股利也有所下降，2024年儘管華為手機業務常態回歸、其他汽車等業務正快速發展，但畢竟新業務研發投入大，且當前全球經濟局勢複雜多變，因此2024年股利略降也基本符合預期。