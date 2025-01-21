我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

華為去年淨利下滑 員工分紅創5年新低

記者謝守真／綜合報導
2024年度華為員工持股計畫（ESOP）每股分紅1.41元人民幣，近五年最低。（路透）
2024年度華為員工持股計畫（ESOP）每股分紅1.41元人民幣，近五年最低。（路透）

華為2024年分紅方案出爐。根據方案，2024年度華為員工持股計畫（ESOP）每股分紅1.41元（人民幣，下同），較前一年每股分紅1.5元略為下滑，是2020年以來近五年最低。截至2024年9月底，華為總股本大約是580億股，據此計算，華為2024年度的總分紅約818億元（約112.35億美元）。按照去年的參與人數15萬1796人來計算，人均分紅應該不低於53.8萬元（約7.39萬美元）。

界面新聞指出，華為的員工持股計畫是一種獨特的虛擬受限股制度。擁有虛擬股的員工可以獲得一定比例的分紅。2019年後，華為推出了增強版的ESOP1，與ESOP的最大差異在於，ESOP1允許員工工齡達到一定年限後，離職或退休均可申請保留所持股份，而ESOP方案下，員工需要退休才能保留所持股份，離職後所持股份需由華為回購，不再享受分紅收益。截至2023年底，華為員工持股計畫參與人數為15萬1796人，均為華為在職員工或退休保留人員，其中，創辦人任正非則持有約0.73%股權。

而華為歷年分紅有漲有跌，2020至2023年度，華為每股分紅分別為1.86元、1.58元、1.61元、1.5元。

在業績方面，證券時報提到，2024年前三季度，華為實現營業收入5859億元，年增29.5%，淨利為628.7億元，年減13.8%，淨利率為10.7%。華為去年淨利下滑或與其研發投入大增有關，同期研發費用為1274.1億元，年增11%，占營收比重21.75%。

另一原因或與華為出售榮耀以及超聚變等業務有關，華為2023年前三季的「公允價值變動收益」達553億元，而在去年前三季，該會計項目為虧損4.5億元。

有業內人士分析，華為前幾年遭遇制裁，營收和利潤受到很大影響，因此整體股利也有所下降，2024年儘管華為手機業務常態回歸、其他汽車等業務正快速發展，但畢竟新業務研發投入大，且當前全球經濟局勢複雜多變，因此2024年股利略降也基本符合預期。

華為 退休 利率

上一則

中國手機出貨去年成長5% 觸底反彈

下一則

避險基金50多年賺3.7兆 收取費占獲利近半 他批敲竹槓

延伸閱讀

黃仁勳在北京讚華為3摺機「不可思議」 稱中國有恩於Nvidia

黃仁勳在北京讚華為3摺機「不可思議」 稱中國有恩於Nvidia
華為Fellow創立佰才邦公司 遭美商務部及FBI調查

華為Fellow創立佰才邦公司 遭美商務部及FBI調查
華為降價 小米漲價 兩路夾擊蘋果iPhone

華為降價 小米漲價 兩路夾擊蘋果iPhone
vivo、華為超車蘋果 在中市占躍冠亞軍 iPhone排第3

vivo、華為超車蘋果 在中市占躍冠亞軍 iPhone排第3

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
黃仁勳本周走訪中國和台灣。（路透）

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

2025-01-14 22:50
Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）看好博通（Broadcom）的AI商機。（路透）

今年晶片股首選？分析師點名「這三檔」

2025-01-15 00:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
Ray-Ban Meta智慧眼鏡增添人工智慧（AI）影音與語音即時翻譯功能。（路透）

智慧眼鏡市場競爭激烈 拚外觀拚價格不斷增加新功能

2025-01-13 13:09
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告