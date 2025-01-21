我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

中國多家鋼企 去年虧損持續擴大

記者黃雅慧／綜合報導
在產能過剩與需求不足雙重困境下，中國鋼鐵行業仍處於磨底階段，鋼鐵類上市公司2024年業績受到擠壓。（路透）
在產能過剩與需求不足雙重困境下，中國鋼鐵行業仍處於磨底階段，鋼鐵類上市公司2024年業績受到擠壓。（路透）

近期中國山東鋼鐵、重慶鋼鐵、八一鋼鐵在內等多家鋼企發布預虧公告，在產能過剩與需求不足雙重困境下，行業仍處於磨底階段，鋼鐵類上市公司業績受到擠壓。分析認為2025年鋼鐵市場將持續震盪偏弱運行，鋼企薄利開局。

山東鋼鐵17日晚間發布業績預告指出，經財務部門初步測算，預計2024年度歸母淨利潤虧損額為20.5億元至24億元（人民幣，下同，約3.3億美元），與2023年同期虧損約4億元相比，虧損額增大。該公司稱，受中國國內鋼鐵市場環境沒有根本性改觀、政策限產、費用集中處理等因素影響，公司經營面臨較大壓力和挑戰，與上年相比虧損增大。

每日經濟新聞報導，除了山東鋼鐵外，重慶鋼鐵、八一鋼鐵、杭鋼股份、三鋼閩光、凌鋼股份等鋼鐵類上市公司，近日也發布了業績預虧公告。其中重慶鋼鐵、凌鋼股份去年虧損擴大。

從前述鋼企發布公告綜合梳理虧損原因，不脫鋼材價格低位震蕩，鐵礦石等主要原料、燃料價格處於相對高位運行，同時行業整體處於磨底階段，訂單和需求持續偏弱，導致供給強於需求。行業整體呈現「三高三低」，意即高產量、高出口、高成本、低需求、低價格和低效益。

而鋼企也正在期待轉機，蘭格鋼鐵研究中心數據顯示，去年11月中國鋼鐵行業經營景氣度明顯轉強，帶動前11個月鋼鐵行業累計經營實現扭虧為盈。中國統計局數據顯示，黑色金屬冶煉和壓延加工業單月盈利311.8億元，創年內單月盈利新高。

展望2025年，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清認為，從鋼企盈利來看，2025年1月鋼鐵市場震蕩偏弱運行態勢下，疊加原料端供需關係相對寬松，整體繼續下移，預計2025年1月鋼企經營以薄利開局。

中國工業報報導，2025年中國鋼鐵需求有有利因素，也有風險因素，但不確定性大於2024年。中國冶金工業規劃研究院副院長肖邦國近日表示，2025年在很多工業領域的鋼材需求是增長的，但是房地產下行將拖累鋼材需求的增長。未來中國鋼鐵行業如果想改變當前經營形勢比較差的局面，只有化解產能過剩，一是靠市場競爭，二是靠兼併重組。

三高 房地產 利潤

上一則

不怕川普上任與春節長假封關 台股外資沒退場

下一則

中國手機出貨去年成長5% 觸底反彈

延伸閱讀

川普揚言課稅 加拿大備戰史上最大貿易戰…報復商品清單破千億

川普揚言課稅 加拿大備戰史上最大貿易戰…報復商品清單破千億
尹錫悅被捕 白宮重申對南韓承諾堅如鋼鐵

尹錫悅被捕 白宮重申對南韓承諾堅如鋼鐵
日鐵收購美鋼案 延到6月由川普上任處理

日鐵收購美鋼案 延到6月由川普上任處理
拿可樂砸熊貓被警帶走 重慶男辯「請牠喝」 網：你要倒楣了

拿可樂砸熊貓被警帶走 重慶男辯「請牠喝」 網：你要倒楣了

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
黃仁勳本周走訪中國和台灣。（路透）

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

2025-01-14 22:50
Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）看好博通（Broadcom）的AI商機。（路透）

今年晶片股首選？分析師點名「這三檔」

2025-01-15 00:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
Ray-Ban Meta智慧眼鏡增添人工智慧（AI）影音與語音即時翻譯功能。（路透）

智慧眼鏡市場競爭激烈 拚外觀拚價格不斷增加新功能

2025-01-13 13:09
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告