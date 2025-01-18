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內需不振 中國消費品零售增速趨緩

記者陳政錄／綜合報導

中國國家統計局公布，去年中國社會消費品零售總額48兆7895億元（人民幣，下同，約6兆6831億美元），年增3.5%，相較前年的7.2%大幅收窄，加上日前公布的消費者物價指數（CPI）年漲幅僅0.2%，持續反映中國消費內需不振的情形。

中國國家統計局指出，去年12月中國社會消費品零售4.5兆元，年增3.7%，略優於預期，其中，除汽車以外的消費品零售額3.9兆元，年增4.2%。2024年，社會消費品零售總額48兆7895億元，年增3.5%。

其中，除汽車以外的消費品零售額43兆7581億元，年增3.8%，顯示汽車消費情況較差。不過，去年中國的網路零售相對活躍，全年成長7.2%。從對經濟增長的貢獻看，全年最終消費支出拉動經濟增長2.2個百分點。其中，第4季就拉動1.6個百分點，比第3季度提高0.2個百分點。

從消費類型來看，家用電器和音像器材類增長12.3%，主要得益於國家補貼政策效應顯現；體育、娛樂用品類年增11.1%，得益於居民消費生活方式轉型，體育休閒類消費增長。

從商品零售來看，占比較高的汽車類零售下滑0.5個百分點，對商品零售的增速有一定的拖累。化妝品和金銀珠寶類零售，作為需求彈性較強的消費品類，在2024年的零售額分別下滑1.1%和3.1%。尤其是2024年金價居高不下，對消費者購買黃金飾品的積極性也造成了影響。

中國國家統計局表示，2025年要進一步提振消費，促消費政策將持續加力，中央經濟工作會議進一步提出要全方位擴大內需，這將釋放更多政策效應，加上就業的形勢總體穩定，為居民收入增加奠定了基礎，並增加消費新場景、新業態持續，中國超大規模市場優勢將持續顯現。

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