台幣在33美元折返跑 攀上一周高點

美國通膨放緩加上台積電 法說會登場，外資匯入買超台股 ，台幣匯率 16日收盤勁升1.37角，收在32.928元台幣，為逾一周新高，總成交量13.415億美元。

匯銀主管指出，近期匯市波動大，並於33元大關上下「折返跑」，16日在台股大漲下，台幣匯率盤中最高升抵32.895元台幣、最多升值1.7角，收盤前一票美元買盤進場，升值金額縮至1.37角後報收，盤中最低價在32.999元台幣、未再貶破33元台幣整數大關。

台股16日收盤大漲510點，在押寶台積電的外資買盤匯入下，台幣匯率表現強勢、升值逾1角並重返32字頭價位。展望後市，匯銀主管表示，農曆年前台幣匯率仍將維持震盪走勢，估計短期內將在32.8元至33.2元台幣區間波動。

台灣中央銀行統計顯示，美元指數16日上漲0.03%，主要亞幣多數對美元升值，其中以日圓匯率升0.45%最強勢，台幣匯率升幅0.42%居次，韓元也上漲0.33%；不過，星元匯率16日獨憔悴、下挫0.03%，人民幣匯率則是持平。

匯銀主管說，美國去年12月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，減輕市場對通膨的憂慮，加上美國數家大型銀行財報表現亮眼，促使美股收紅。

由於龍年匯市封關日將近，出口商拋匯需求旺盛，有助新台幣匯率持穩，但美國總統當選人川普即將於20日上任，在此期間隨時可能對外放話、衝擊金融市場表現。