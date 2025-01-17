寧德投資轉向 聚焦整車、充換電與電力企業等領域

寧德時代目前投資方向從中上游企業轉移往下游，包括整車、充換電企業與電力企業等等。(路透)

一段時間以來，中國電池巨頭寧德時代對外投資 動向備受矚目，其對於某些產業抽資，比如上海杉杉、永福股份、先導智能等鋰電中上游企業。從去年寧德時代投資版圖觀察，目前投資方向從中上游企業轉移往下游，包括整車、充換電企業與電力企業等等。

寧德時代全資子公司問鼎投資近期退出上海杉杉股東序列，退出之前的持股比率為2.5381%。事實上，寧德時代自去年10月至今的三個月內已退包括江西升華、東風時代股東；也減持部分公司股份，比如永福股份、先導智能等，減持後寧德時代分別持有前兩家公司約5%、7.77%股份。

值得注意的是，在寧德時代近期減持和退股的五家企業中，四家是鋰電產業中上游的企業，包括上海杉杉、東風時代、先導智能和江西升華。

經濟觀察網報導，寧德時代減持和退股相關企業，外界主要有兩種看法：一是寧德時代為了回籠資金，調整投資方向；二是寧德時代為了避免相關企業業績下滑導致公司利益受損。

寧德時代在2024年共參與15家企業股權融資 ，其中有兩家整車企業，包括智己汽車、北汽新能源；有三家充換電企業，包括眾德世紀、融匯時代、醖電智能；有兩家儲能企業，包括時代儲能、國寧新儲；有五家電力企業，包括潤時風電、時代能源、溧陽樂業光伏、西甲 新能源、天盛時代。

綜合各界分析寧德時代去年投資變化，主要有幾個原因：一是投資車企有助於其與下游客戶實現更強綁定；二是寧德時代與整車企業正在進行換電合作，預計接下來將有許多換電車款推出；三是儲能正成為寧德時代在電池業務之外的第二增長點。