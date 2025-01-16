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業務快跑 華為車BU開啟新元年 推「一段式端到端」智駕方案

記者林宸誼／綜合報導
華為智能汽車解決方案業務部（華為車BU）併入旗下引望智能公司後，迅速進入到關鍵的「業務快跑」之年。（取材自第一財經）
華為智能汽車解決方案業務部（華為車BU）併入旗下引望智能公司後，迅速進入到關鍵的「業務快跑」之年。（取材自第一財經）

華為智能汽車解決方案業務部（華為車BU）併入旗下引望智能公司後，迅速進入到關鍵的「業務快跑」之年。知情人士表示，華為車BU與廣汽、上汽兩者之間的合作，存在「模式差異」，今年「一段式端到端」智駕方案將是華為車BU的重點，並且會重點推廣大模型的概念，包括端到端大模型與智慧座艙大模型。

財聯社報導，廣汽與華為車BU的合作進展不斷披露。廣汽集團總經理馮興亞14日發文稱，目前雙方（華為車BU、廣汽）已經開始聯合辦公，致力於推出一系列智慧化新車型產品，首款產品將定位於人民幣30萬級（新台幣135萬）豪華智能新能源車。

更早前的1月10日，廣汽集團公告，與華為共同建立GH公司（暫定名），註冊資本為人民幣15億元（約2億美元），並計畫以GH項目公司為載體，聯合華為打造全新的汽車品牌。。

知情人士指出，與廣汽的合作，在華為車BU內部被定義為「全新模式」，這種模式也是今年重點推進的項目。當初雙方就是按照這次的新模式去談的，只是未能成功，這次屬於合作重啟。

知情人士提到，之所以不被重點宣傳為「Hi模式」，一方面是因為確實兩者有所不同，更重要的是希望打消合作方的顧慮，避免再次出現類似「靈魂論」問題。

上汽方面則較低調。市場傳出，上汽集團「大乘用車板塊」已開啟全員競聘，目的是為迎接與華為車BU之間的合作做準備。

上汽集團名爵品牌事業部總經理周鈃13日指出，上汽「大乘用車」管理層全員競聘上崗（實行考任制的各級經營管理職位的一種人員選拔技術）是真的，想變革的決心也是真的，連他也交了競聘材料。

知情人士表示，目前華為車BU與上汽之間還在談判中，但雙方都很有信心。談判的合作方向與廣汽近似，可以肯定的是，華為車BU與廣汽、上汽兩者之間的合作具體模式、細節不會完全相同，畢竟這兩家車企的具體情況不一樣。未來開放合作依舊是華為車BU堅持的方向。

除進一步擴大對外合作，華為車BU在2025年另一常重要的項目為華為乾崑的品牌轉型。華為乾崑計畫在今年完成全面2C（對消費者）化轉型，技術優勢轉化為品牌勢能，並打造為汽車智慧化第一品牌。知情人士表示，目前還有許多消費者、用戶不瞭解乾崑智駕，這次的2C化轉型有些類似寧德時代的品牌轉型，華為車BU希望讓更多人知道、理解華為乾崑的定義與品牌內容。

華為

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