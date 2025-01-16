鴻海衝機器人 結盟陸廠優必選 投入人形產品測試驗證、技術創新

鴻海 集團衝刺機器人再出招，15日宣布攜手中國機器人製造大廠優必選，就人形機器人在智慧製造領域應用建立全方位長期戰略合作關係，投入人形機器人在真實製造場景的測試驗證及技術創新等工作。

業界看好，鴻海集團透過「廣結盟」的方式，大力投入人形機器人領域，有望擴大搶食商機。

優必選為中國人形機器人指標大廠，獲騰訊、科大訊飛等AI大廠入股。IT之家報導，優必選工業人形機器人Walker S1 ，目前已在鴻海旗下富士康 深圳龍華廠展開為期兩個月的「實訓」工作，成功驗證人形機器人在物流場景中的應用可行性，在接下來第二階段，優必選工業人形機器人將進入富士康河南 鄭州車廠實訓。

根據協定內容，基於富士康當前需求，優必選進行應用場景選擇和技術適用性研判，在搬運、分揀、打膠、品質檢查、影響勞工健康，或者其它合適工位進行測試及落地應用。

此外，針對建立未來「關燈工廠」，富士康與優必選將共同成立人形機器人規模化應用聯合攻關專案。雙方致力於進一步提升人形機器人運動、感知和決策能力，共同推動人形機器人智慧製造行業解決方案落地。

同時，優必選利用在人工智慧、人形機器人方面的領先技術，協助富士康升級製造智慧化，打造高度智慧化、柔性化的生產線，推動機器人工廠建設。富士康致力於將優必選工業級人形機器人解決方案引入生產線，以進行生產製造過程中的相關工作智慧化。

最後，富士康與優必選，還將共同建立專注於智慧製造業的人形機器人聯合實驗室，雙方共同發揮各自優勢，共同建設人形機器人聯合實驗室，進一步探索和推動人形機器人在製造產業中的應用。

鴻海是台灣大型電子代工廠中，最早大規模布局機器人領域的廠商，由於用工需求龐大、中國中國勞動成本持續上升及招工不易等原因，讓當時執掌鴻海集團的創辦人郭台銘豪氣喊出，希望在2014年打造百萬機器人大軍的目標；而在服務領域，鴻海先前也與日本大廠軟銀（SoftBank）合作，推出類人機器人「Pepper」。

此外，鴻海與凌華合資的法博智能（FARobot），推出自主移動機器人（AMR）軟硬體方案。據悉，法博智能的機器人已打進台灣最大化纖業者的工廠產線，並導入面板廠。海外市場也切入美系半導體廠位於馬來西亞的後段封裝測試產線。