風險小…台幣取代人民幣躍「利差交易」熱門標的

彭博資訊指台幣將成亞洲最佳利差交易標的。（路透）

新台幣由於利率和匯率 波動風險較小，即將取代人民幣，成為亞洲最佳利差交易（carry-trade）標的。

彭博資訊報導，評估經風險調整後相對報酬率的指標「夏普值」（Sharpe ratio）顯示，過去一個月來，借入新台幣並投資殖利率更高之處的策略，報酬率在亞洲貨幣 中排名第二，僅次於人民幣。

分析師表示，新台幣近期可能取代人民幣，成為亞洲最熱門的利差交易工具，因為北京當局支持人民幣匯價的行動，可能導致拆借成本大幅波動。相較下，台灣央行在面對新台幣匯率走貶時，更有餘裕，因為最終將嘉惠台灣的出口導向經濟，還能吸引人工智慧（AI）題材引導的資金流入台股。

彭博外匯策略師說：「新台幣和離岸人民幣一直都是亞洲較好的融資 貨幣，但最近人民幣匯率的干預風險升高，提高了軋空可能性，大幅提高新台幣的吸引力。」他表示，在亞洲其他貨幣方面，日圓面臨升息周期，其他潛在融資貨幣若非做空成本更高，就是波動更大。

人民幣作為利差交易融資來源的吸引力正在減弱，主因是人民銀行有鑑於美國候任總統川普可能加徵關稅，因此加強捍衛人民幣匯價，最近的措施包括以人為設定偏強的人民幣中間價以吸納流動性，加上口頭警告等，讓人民幣成為過去一個月來波動第三大的亞洲貨幣。

同時，新台幣匯率本周出現近九年來首度貶破33元重大心理關卡後，吸引力看來提高。

滙豐銀行（HSBC）亞洲外匯主管周淑芬（Joey Chew）說，新台幣與其他亞洲貨幣都可能進一步貶值，因為川普重返白宮後，各國同時面對貿易挑戰增加，以及美國聯準會（Fed）「鴿聲」轉弱等風險，「台灣因經濟基本面強健，相對更能挺過近期震盪」，央行激進干預風險也較低。