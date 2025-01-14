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黃仁勳返台將會台鏈高層 第一站訪鴻海

記者蕭君暉／綜合報導
業界傳出，輝達執行長黃仁勳將提前在14日抵台，並且會與鴻海、廣達、華碩、微星、技嘉等供應鏈高層會面，第一站傳出就是見老夥伴鴻海董座劉揚偉。（路透）
業界傳出，輝達執行長黃仁勳將提前在14日抵台，並且會與鴻海、廣達、華碩、微星、技嘉等供應鏈高層會面，第一站傳出就是見老夥伴鴻海董座劉揚偉。（路透）

輝達台灣分公司17日尾牙，輝達執行長黃仁勳日前已透露要赴台與台灣員工同歡，業界最新消息傳出，黃仁勳將提前赴台，最快14日抵達，並且會與鴻海、廣達、華碩、微星、技嘉等供應鏈高層會面，第一站傳出就是見老夥伴鴻海董座劉揚偉。

據悉，鴻海為全球最大AI伺服器供應商，自然是黃仁勳赴台拜訪的對象之一，雙方已經敲定會議，至於商討的議題，則是保密到家。外界預期，將與GB200是否順利大量生產，以及GB300規畫在今年下半年導入的情況為主。

尤其美國剛宣布，將對AI晶片出口分為三級管制，其中，台灣列為一級，不受影響，可以看出，台灣在全球AI晶片與伺服器供應鏈的重要地位，這也是為何黃仁勳要多次造訪台灣的原因，黃仁勳這次是否與台廠討論美國擴大管制AI晶片一事，也值得關注。

另一方面，輝達甫於上周於拉斯維加斯登場的美國消費性電子展（CES 2025）端出最新RTX50系列顯卡，市場驚艷，板卡廠高度看好輝達新顯卡買氣。預料黃仁勳此行也將與華碩、微星、技嘉等板卡夥伴見面，瞭解新顯卡舖貨與銷售狀況。

黃仁勳近年多次赴台，去年參加2024台北國際電腦展（COMPUTEX）時，與AI伺服器供應鏈高層相見歡，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、微星董事長徐祥、台達電董事長鄭平、英業達董事長葉力誠、技嘉總經理李宜泰，以及緯創總經理林建勳等會面或餐敘。台廠已經是輝達合作的最佳夥伴。

黃仁勳 輝達 AI

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