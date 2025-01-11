中國賣得差 賓士、本田銷售下滑

德國豪華車製造商賓士汽車集團2024全年銷售下滑，本田 汽車也下修今年度銷量和淨利預測，兩大車廠都歸咎於中國銷售不如預期。賓士集團10日說，2024年賣了198.34萬輛車，比2023年減少3%，主要受中國和歐洲銷售分別滑落7%和3%拖累。

賓士電池動力車（BEV）2024全年銷量萎縮23%至18.51萬輛。歐盟 更嚴格的碳排目標今年生效，倘若BEV銷售未見起色，賓士集團成本負擔可能加重，或面臨高額罰款。

中國車市景氣減弱衝擊獲利和利潤 ，已迫使賓士二度下修全年利潤率目標，並加入歐洲車廠加緊削減成本的行列。知情人士向路透表示，賓士眼見市況近期改善無望，也打算調降中期利潤率目標。

前一天，本田汽車也以中國汽車銷售不如預期為由，調降今年度（至3月底止）淨利預測，從原估的1兆日圓降至9500億日圓（約62億美元），較去年度縮減14.2%。全年預估營業利益仍為1.42兆日圓，較去年度成長2.8%；全年度營收預測則上修2.8%至21兆日圓。

本田並下修全球汽車銷售目標，從390萬輛減為380萬輛。中國估計銷量大砍7萬輛，價格競爭壓力加劇是一大因素。在止於去年9月的六個月期間，本田淨利年減19.7%至4946.8億日圓，營業利益成長6.6%至7426.1億日圓，銷售額成長12.4%至10.8兆日圓。