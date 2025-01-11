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台積電上月營收衝2781億元台幣 寫下3驚奇

記者尹慧中／綜合報導
台積電2024年12月營收衝上2781億元台幣，創同期最佳，單季、全年也締新猷。（美聯社）
台積電2024年12月營收衝上2781億元台幣，創同期最佳，單季、全年也締新猷。（美聯社）

台積電10日公告2024年12月營收為2781.63億元（台幣，下同，約83.66億美元），月增0.8%，年增57.8%。受惠於人工智慧（AI）需求強勁與智慧機矽含量提升，先進製程持續滿載，逆勢月增優於法人預估的月減少，年增幅度超過預期。

台積電演出12月單月創史上次高、歷年同期新高，帶動2024年第4季營收新高以及全年營收創高，寫二個新高紀錄。台積電ADR早盤跌1%。

台積電尚未公布2024年第4季美元結算營收，將在1月16日召開法人說明會公布財報展望，法人估，台積電2024年第4季美元財測也可望超標達成並優於預期。

台積電去年全年營收約2兆8943億800萬元（約870億4847萬8500美元），年增33.9%，創歷史新高。第4季營收8684.61億元是單季新高，優於法人預期，季增14.3%，年增38.8%。

台積電前一次法說會釋出2024年第4季美元營收預測，在台幣32元兌1美元基礎上，預估2024年第4季美元營收約介於261億至269億美元，換算平均值季增13%（季增11.1至14.5%）。

法人先前推估，在台積電美元財測基礎上，2024年第4季單季台幣營收同步挑戰新高，介於8352億元至8608億元，實際結果8684.61億元優於預測，估計美元財測也略為同步超標。

法人預估，台積電受惠3/5奈米家族產能續滿載，法說會可望釋出今年首季不淡、可望逆勢季成長，以及2025年美元營收持續雙位數成長等展望。

如公布相關目標，代表台積電今年全年美元營收挑戰超過千億美元、以及台幣首度跨越三兆元整數關卡，雙創全球純晶圓代工廠首例。

機構法人推估，台積電長期來自全球高階智慧機矽含量提升不受出貨量變化干擾，受惠於非蘋應用的AI與HPC應用訂單能見度直達2028年，預期2025年持續高雙位數成長，年營收逾1071億美元，將再創新高。

台積電營收成長引擎主要來自先進製程營收貢獻，法人看好2奈米家族在2025年量產可望成為新一波動能。

數據顯示，台積電去年第3季3奈米與5奈米的季營收占比過半（52%），若加上7奈米，則7奈米以下先進製程營收占比逼近七成。法人估計，今年2奈米在台灣寶山與高雄廠產能加入後，整體先進製程營收占比將逼近八成，獲利貢獻水漲船高。

法人預估，台積電海外廠美國亞利桑納州新廠與日本熊本一廠等也將於2025年貢獻營收，兼顧客戶異地備援需求。在日本、美國新廠以及德國廠先後上線，將使台積電2028年之前海外產能占總產能20%，更因海外補助挹注建設進度提高占比，高度滿足客戶的異地備援與地緣政治需求。

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