我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

野火肆虐 湖人、快艇周六比賽延期 NBA捐100萬美元救災

洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上

中國智慧折疊手機出貨 占全球逾5成

記者林宸誼／綜合報導

市場研究機構Counterpoint 10日發布最新報告指出，中國是全球最大且最重要的折疊智慧手機市場，預計在2024年將占全球折疊手機出貨量的50%以上。華為在中國折疊市場保持領先地位，約占總出貨量的一半。最新產品如X6和具有開創性的三折疊手機，將進一步推動出貨量並鞏固市場地位。

界面新聞報導，報告指出，自折疊智慧手機問世以來，中國折疊智慧手機市場經歷了快速增長，但目前增長率正在放緩，與往年三位數的年增率形成鮮明對比。

Counterpoint曾在2024年年底曾預計，2024年中國折疊手機出貨量將達到910萬支，年增2%。為了吸引更多消費者並推動更廣泛的普及，創新且更具吸引力的使用場景將變得至關重要。

Counterpoint表示，在折疊手機類別中，橫折式（大折疊）手機表現優於翻蓋式（小折疊）。這主要是因為能提供更多樣的使用場景，目前OPPO和vivo已停止生產翻蓋式手機。

不過，小米在2024年7月推出的首款翻蓋手機Mix Flip卻受到市場歡迎。先前有通路人士分析，小米Mix Flip加單背後有多重原因。一方面，OPPO、vivo在2024年暫時退出小折疊市場，華為和榮耀的小折疊產品銷量也不及預期，因此小米並未在首批，做過於激進的備貨。

小米 華為

上一則

Uniqlo大中華區營收疲軟 母公司迅銷股價大跌

下一則

中國賣得差 賓士、本田銷售下滑

延伸閱讀

小米進軍南韓市場 未來可能賣電動車

小米進軍南韓市場 未來可能賣電動車
小米未被列美國防部黑名單 為何股價仍嚇跌？

小米未被列美國防部黑名單 為何股價仍嚇跌？
小米汽車銷量看俏、手機受惠可期 帶動股價飆漲

小米汽車銷量看俏、手機受惠可期 帶動股價飆漲
小米集團股價創歷史新高

小米集團股價創歷史新高

熱門新聞

量子運算概念股7日盤後股價暴跌，因輝達執行長黃仁勳表示，距離「非常有用的」量子電腦問世，可能還有數十年之遙。(路透)

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

2025-01-07 22:04
她也表示，債市所謂「期限溢價」（term premium）已經「開始回歸正常水準」。(路透)

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

2025-01-08 22:55
特斯拉自上海廠銷往歐洲、加拿大等其他市場的電動車，所採用的即是寧德時代的電池。(路透)

特斯拉為什麼大跌？恐怕跟寧德時代有關

2025-01-08 08:42
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

2025-01-03 07:12
因強勁的經濟數據引發人們對聯準會今年降息可能性的質疑，導致美國公債殖利率飆升。主要科技股的下跌也拖累了市場走低，美股大幅收低。美聯社

美債殖利率大升 史指挫逾1% 科技股拖累那指跌近2%

2025-01-07 16:52
美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會（Fed）月底將不會進一步降息，美股早盤四大指數盡墨。路透

美就業數據強勁 美債殖利率飆升 道瓊挫逾660點

2025-01-10 11:06

超人氣

更多 >
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去
洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎