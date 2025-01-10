中國去年物價指數僅增0.2% 低於官方目標 分析：通縮陰霾未散

中國去年CPI年增0.2%，遠低於3%的官方目標。圖為消費者在江蘇無錫某超市購買商品。（新華社）

中國國家統計局9日公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，為去年4月以來最低增速，累計去年全年CPI年增0.2%，遠低於中國官方設定的3%目標；去年生產者物價（PPI）年減2.2%，是連續第二年下降，顯示中國通縮陰霾持續籠罩。

華爾街 日報分析，中國去年全年CPI微漲0.2%，持續面臨通膨下降壓力，並打擊企業信心，令決策者感到不安。

過去兩年，中國政府工作報告均將CPI增速目標設為「3%左右」，但2023年、2024年，中國CPI實際年增率均僅為0.2%。

中國國家統計局首席統計師董莉娟認為，近幾個月CPI年漲幅連續回落，主要受食品和能源價格波動影響，下階段隨中國糧食生產再獲豐收，工業消費品多數供應充足，服務供給整體穩定，經濟回升將帶動市場需求擴大，有利於CPI改善，持續小漲。

PPI方面，中國國家統計局指出，去年12月受部分產業進入傳統生產淡季、國際大宗商品價格波動傳導等因素影響，但年減幅已較上月收窄0.2個百分點。

不過，經濟學家仍示警通膨下降的通縮壓力。據經濟觀察網，啟錸研究院首席經濟學家潘向東認為，去年CPI持續低迷，是中國國內經濟有效需求不足的體現，要走出價格負成長區間，仍需政策加碼給力，盡快結束目前通膨水準的弱勢狀態。

東方金誠首席宏觀分析師王青也說，去年第4季CPI走勢低於市場預期，背後主要是消費需求不足，這意味著包括支持耐用消費品以舊換新等促消費政策，還有較大加碼空間。

新浪財經引述研究機構報告指出，今年1月，在春節錯期效應下，中國居民消費需求會集中釋放，可能進而帶動CPI年增至1%左右，PPI則隨官方穩健成長政策力度進一步加大，減幅可望收窄，但何時擺脫低物價局面，將主要取決於中國房市何時實現趨勢性止跌回穩，以及外部貿易環境變化對消費、投資 信心的影響，和擴大內需政策的力度等。