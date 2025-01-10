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中國多家銀行消費貸款利率降到2字頭 比房貸利率還低

記者黃雅慧／綜合報導

年關將近，中國多家銀行推出新的消費貸款利率優惠活動以爭取客戶，部分銀行消費貸款利率進一步降低，甚至跌破3%，降至2字頭，比房貸利率還低，去年消費貸價格戰延續到今年，有觀點認為消費貸利率還有機會再降。

蛇年春節消費將來臨，多家銀行正緊鑼密鼓推出消費貸活動，例如杭州銀行發放貸款優惠券，使用首貸優惠券後，消費貸最低利率可達2.88%；浦發銀行推相關產品限時優惠利率最低也可達2.88%；民生銀行、北京銀行優惠利率更低達2.76%。

然而，中國國有大行推出的消費貸利率普遍在3%以上，比如中國銀行的「中銀e貸」最低年化利率為3.4%、建設銀行的「快貸」年化利率從3.45%起、交通銀行的「惠民貸」年化利率則在3.2%至3.6%之間。

值得注意的是，許多低利率消費貸產品有一定門檻要求，只針對部分優質客戶。比如民生銀行的2.76%的優惠利率主要提供給代發工資客戶、貴賓客戶、按揭貸款客戶、部分合作單位的員工等特定群體。

招聯首席研究員董希淼指出，由於存款利率降低等因素，銀行資金成本下降，降低個人消費貸款、經營性貸款利率具有一定基礎。

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