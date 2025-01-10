我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報導野火記者住家也燒到剩廢墟 見慘狀哭出來

紐約一周開出500張垃圾桶罰單 華人怨規定模糊

中國新能源車 去年零售年增4成、達1089萬輛

記者陳湘瑾／綜合報導
中國乘聯會9日公布2024年12月中國乘用車市場的銷售表現，全年乘用車零售數量按年增長5.5%，其中新能源車累計銷量按年大增40.7%。圖為去年11月15日至24日舉行的廣州國際汽車展覽會。（中新社）
中國乘聯會9日公布2024年12月中國乘用車市場的銷售表現，全年乘用車零售數量按年增長5.5%，其中新能源車累計銷量按年大增40.7%。圖為去年11月15日至24日舉行的廣州國際汽車展覽會。（中新社）

中國乘聯會9日公布2024年12月中國乘用車市場的銷售表現，全年乘用車零售數量按年增長5.5%，其中新能源車累計銷量按年大增40.7%。中國乘聯會指出，接下來1月是中國車市波動較大的時點，外部經濟環境和季節性需求對車市影響較大，預計1月銷量下滑幅度估計不會超過20%。

數據顯示，12月全中國乘用車市場零售263.5萬輛，按年增長12.0%，按月增長8.7%。今年以來累計零售2289.4萬輛，按年增長5.5%。其中，新能源乘用車市場零售130.2萬輛，按年增長37.5%，按月增長2.6%。2024年1至12月零售1089.9萬輛，按年增長40.7%。

出口部分，中國今年總體汽車出口延續去年強勢增長特徵。數據顯示12月乘用車出口40.4萬輛，按年增長6%，按月增長2%；1月到12月乘用車累計出口479.1萬輛，按年增長25%；新能源車占出口總量30.2%，較同期增加3.1個百分點。其中，12月自主品牌出口達34.5萬輛，按年增長4%，按月增長1%；合資與豪華品牌出口5.8萬輛，按年增長16%。

新能源車發展方面，12月中國新能源車國內零售滲透率49.4%，較去年同期滲透率提升9.1個百分點，不過主流合資品牌中的新能源車的滲透率極低。自主品牌新能源車滲透率71.3%，豪華車新能源車滲透率33.9%，主流合資品牌新能源車滲透率4.8%。

展望中國零售車市場1月的表現，中國乘聯會表示，2025年1月共有19個工作日，比去年1月和去年12月均少3天，汽車行業春節前一般都會提早休假，因此1月的有效生產時間和銷售時間短促。1月是中國車市波動較大的時點，外部經濟環境和季節性需求對車市影響較大，尤其是春節因素的影響。1月是地方政府和車企多年來共同努力的方向，會形成一定批發轉移量，結合當前市場部分企業仍有相當規模的訂單處於待交付狀態。雙向對沖下預計1月銷量下滑幅度估計不會超過20%。

上一則

台灣去年對美國出口、出超規模 雙創新高

下一則

中國民航去年載客數達7.3億人次 創新高

延伸閱讀

中國汽車報廢更新補貼範圍 燃油車加速汰換

中國汽車報廢更新補貼範圍 燃油車加速汰換
紐約客談／港口罷工和關稅 華人商家愁眉不展

紐約客談／港口罷工和關稅 華人商家愁眉不展
南加多場免費春節活動 散發年味

南加多場免費春節活動 散發年味
重慶官員促消費：幹部帶頭 春節帶家人買新衣上館子

重慶官員促消費：幹部帶頭 春節帶家人買新衣上館子

熱門新聞

量子運算概念股7日盤後股價暴跌，因輝達執行長黃仁勳表示，距離「非常有用的」量子電腦問世，可能還有數十年之遙。(路透)

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

2025-01-07 22:04
她也表示，債市所謂「期限溢價」（term premium）已經「開始回歸正常水準」。(路透)

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

2025-01-08 22:55
特斯拉自上海廠銷往歐洲、加拿大等其他市場的電動車，所採用的即是寧德時代的電池。(路透)

特斯拉為什麼大跌？恐怕跟寧德時代有關

2025-01-08 08:42
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

2025-01-03 07:12
因強勁的經濟數據引發人們對聯準會今年降息可能性的質疑，導致美國公債殖利率飆升。主要科技股的下跌也拖累了市場走低，美股大幅收低。美聯社

美債殖利率大升 史指挫逾1% 科技股拖累那指跌近2%

2025-01-07 16:52
美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會（Fed）月底將不會進一步降息，美股早盤四大指數盡墨。路透

美就業數據強勁 美債殖利率飆升 道瓊挫逾660點

2025-01-10 11:06

超人氣

更多 >
永不放棄星座排行 他堅持0.1％機會拚到最後一刻

永不放棄星座排行 他堅持0.1％機會拚到最後一刻
冬天不是野火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

冬天不是野火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判