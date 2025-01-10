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中國民航去年載客數達7.3億人次 創新高

記者陳湘瑾／綜合報導

中國民航局數據顯示，2024年中國民航全行業全年共完成運輸總周轉量1485.2億噸公里、旅客運輸量7.3億人次、貨郵運輸量898.2萬噸，按年分別增長25%、17.9%、22.1%。其中，旅客運輸量創歷史新高，北京和上海的旅客吞吐量再度破億。下一步，中國民航局將在2025年加快國際航班恢復，力爭國際航班數量恢復至2019年的90%以上。

國際客運航班增至每周6400班，恢復至疫情前的84%，國際貨郵運輸量按年增長29.3%。新增「一帶一路」共建國家航點19個，中國至中亞、西亞、歐洲方向旅客運輸量超過2019年水平，分別增長152.4%、49.5%、25.7%。2024年民航全行業與去年同期相比減虧192.4億元人民幣（約26.3億美元），基本達到盈虧平衡。

中國民航局表示，2025年預計全中國民航運輸總周轉量達1610億噸公里、旅客運輸量7.8億人次、貨郵運輸量950萬噸，行業盈利水平進一步提升。中國國務院新聞辦公室日前舉辦記者會時則指出，民航春運旅客運輸量有望突破9000萬人次，創同期歷史新高。

中國在2025年還將加快國際航班恢復，力爭國際航班數量恢復至2019年的90%以上。推進空中絲綢之路建設，加大對周邊國家及共建一帶一路國家市場工作力度，積極開拓至非洲、南太、拉美等區域航線。此外，將進一步加快推進重點項目建設，聚焦「十四五」規畫102項重大工程和「兩重」、「兩新」建設。加快推進廣州、大連等重點樞紐機場以及新疆巴里坤等一批支線機場項目前期工作和建設，力爭年底運輸機場達270個。

一帶一路 國務院 疫情

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