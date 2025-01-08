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中國PC大廠「聯想」前進沙國建製造基地 擬2026年開始生產

記者林宸誼／即時報導
大陸PC大廠聯想集團8日公布，與沙烏地公共投資基金（PIF）旗下公司Alat完成20億美元投資及達成戰略合作協議，聯想集團將在當地新建一座可持續的製造基地，預計2026年起開始生產。 （取材自聯想集團官網）
大陸PC大廠聯想集團8日公布，與沙烏地公共投資基金（PIF）旗下公司Alat完成20億美元投資及達成戰略合作協議，聯想集團將在當地新建一座可持續的製造基地，預計2026年起開始生產。 （取材自聯想集團官網）

中國PC大廠聯想集團8日公布，與沙烏地公共投資基金（PIF）旗下公司Alat完成20億美元投資，以及達成戰略合作協議，聯想集團將在當地新建1座可持續的製造基地，預計於2026年起開始生產，年產個人電腦及伺服器數百萬台。

聯想集團2024年5月公布向Alat發行3年期20億美元可換股債券，並達成戰略合作協議，有關交易已獲得股東批准及所有必要的監管部門批准。

該公司表示，交易完成後，聯想集團將在沙烏地首都利雅德設立中東及非洲地區總部，並在該國新建一座可持續的製造基地，為該地區乃至全球客戶提供服務。該製造基地將依託本地研發團隊，打造端到端「沙烏地製造」的產品。

根據計劃，新工廠預計於2026年起開始生產，預計年產個人電腦和伺服器數百萬台，一舉成為由布局在阿根廷、巴西、中國、德國、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美國等30多個市場的製造基地，構成聯想全球製造據點的重要一環。

聯想集團8日也在港交所公布，本金總額為20億美元的可換股債券認購協議，以及11.5億份認股權證認購協議的全部先決條件已獲達成，債券發行與認股權證發行已於8日完成，2項集資所得款項淨額，分別達到港幣155.47億元及港幣16.45億元。

聯想指出，根據債券認購協議，換股價已經調整為每股港幣10.02元。假設可換股債券按該調整換股價獲悉數轉換，可換股債券將可轉換為15.6億股股份，占擴大的已發行股份數目約11.17%。同日，公司與投資者亦訂立戰略合作下計劃的生產營運計劃協議、業務發展合作協議。

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