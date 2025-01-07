我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加焚風助野火 千畝林地成焦土

眼腫喉嚨痛連打噴嚏 全美多州傳「化學味怪霧」

蘋果平價iPhone將量產 富士康加碼薪資招工

記者林宸誼／即時報導
產業鏈人士透露，蘋果春季「平價版」iPhone新機型，將於1月中旬開始量產。目前iPhone代工生產廠商富士康展開招工。(中新社)
產業鏈人士透露，蘋果春季「平價版」iPhone新機型，將於1月中旬開始量產。目前iPhone代工生產廠商富士康展開招工。(中新社)

產業鏈人士透露，蘋果春季「平價版」iPhone新機型，將於1月中旬開始量產。目前iPhone代工生產廠商富士康正在展開招工。產業鏈人士透露，富士康招工是為了iPhone新機型量產做準備。

富士康招聘網官網，也祭出返費暴漲至8700元（人民幣，下同，約1187美元）政策。在職滿90天以上，老員工有獎金8000元，加500元直招補貼、200元路費補貼；新員工則是獎金7500元，加500元直招補貼、200元路費補貼。

《中國證券報》報導，有蘋果供應鏈公司人士表示，該公司已向蘋果春季iPhone新機型供貨零部件，預計該款機型是售價相對便宜的iPhone產品。

市場人士認為，蘋果2024年秋季發表的iPhone 16基礎機型需求低於預期，iPhone 16系列銷量承壓，預計新款iPhone的推出，將抵消iPhone 16銷量疲弱產生的影響。

「快科技」報導，蘋果春節將要推出的新品名為iPhone 16E，這是16系列最便宜的版本，曝光的渲染圖顯示，16E正面是6.1吋OLED瀏海螢幕，支持Face ID，但不支持靈動島。

具體來說，iPhone 16E將搭載與iPhone 16相同的A18晶片，並標配8GB記憶體，支持Apple Intelligence的各項功能，內置自研5G基帶晶片。

據爆料，iPhone 16E定價是499美元，國行版售價可能在人民幣4000到5000元(約546到682美元)之間，這將是16系列最便宜的版本。

然而外媒「9to5mac」卻認為，蘋果可能至少將iPhone 16E 調漲至599美元，並且藉由改名讓這一切看起來更為合適。「9to5mac」分析，過往iPhone SE一直是平價小巧的代表，但現在iPhone 16E已經不符合SE品牌的定位。

透過加入iPhone 16系列，有助於與 iPhone 15明確區隔，凸顯支持Apple Intelligence 的賣點。更重要的是，可使產品線命名更加一致，讓消費者更清楚地辨識不同機款的世代差異。

iPhone 16 富士康

上一則

黃仁勳：樂意拜會川普 但還沒收到邀請前往海湖莊園

延伸閱讀

受中國經濟疲弱及關稅風險拖累 蘋果股價開年表現慘淡

受中國經濟疲弱及關稅風險拖累 蘋果股價開年表現慘淡
CES展 / 戴爾商用PC首度採用AMD處理器 學蘋果命名產品

CES展 / 戴爾商用PC首度採用AMD處理器 學蘋果命名產品
禁售iPhone 16 印尼工業部長：蘋果將派高層談投資

禁售iPhone 16 印尼工業部長：蘋果將派高層談投資
傳蘋果將延後採用台積電2奈米晶片 因成本過高且產能有限

傳蘋果將延後採用台積電2奈米晶片 因成本過高且產能有限

熱門新聞

2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

2025-01-03 07:12
風險資產去年獲利豐厚，債券投資沒賺到什麼錢，但專家提醒，將固定收益納入投資組合是為了控制波動性。（路透）

放棄買債券？投資人怨「沒賺到價差」 專家：最糟的挑戰已過去

2025-01-01 04:42
凱投宏觀分析師預期，美股今年將連續第三年大漲逾20%，原因和去年類似，為AI熱潮和美國的超群表現。 （歐新社）

美股2025將上演「帽子戲法」再漲20％ 原因出在這2股力量

2025-01-03 07:10
高盛預測2025美國的經濟狀況：利率再降、就業強勁、通膨降溫。 路透

高盛2025美國經濟大預測：利率、通膨降更多 就業強勁

2025-01-01 12:36

超人氣

更多 >
戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體