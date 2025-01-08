台灣去年CPI年增率 連3年破2%警戒線

近十年CPI年增率。製表／陳素玲

台灣主計總處7日發布去年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.1%，去年全年CPI年增率2.18%，從2022年以來連續3年CPI衝破2%的通膨警戒線。

值得注意的是，其中房租類全年增幅達到2.45%，外食年漲3.14%，兩者去年漲勢完全未歇，也看不到往下降跡象，將成為今年物價最大變數。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說，主要國家去年CPI年增率都在2%至3，台灣並未明顯偏高，而且連續兩年縮小，整體物價相對屬於平穩，估今年會降到2%以下、約1.9%。

台灣CPI年增率從2021年8月開始逐步升高，當年度通膨率為1.95%，2022年為2.95%、2023年2.5%，去年來到2.18%，連續3年破通膨警戒線。

回顧去年前3季CPI年增率都超過2%，9月才降到2%以下，11月因颱風影響蔬果價格，再度升到2.08%，12月為2.1%，顯示物價警報並未完全解除。

針對今年1月CPI走勢？曹志弘表示，1月下旬遇春節，計程車加價、娛樂服務費也會變貴，CPI年增率一定會擴大，但2月就會回落。

至於去年12月CPI年增率2.1%，較前月上升0.02個百分點，主要是蔬菜受先前接連颱風豪雨及前年同月低基數影響，漲幅飆上30.69%，創40個月最高漲幅。曹志弘說，原本認為若12月天候良好，蔬菜復耕快，CPI年增率可縮小，因天候仍差，蔬菜漲幅對CPI漲幅貢獻達0.45個百分點，導致12月漲幅未縮小。

此外，去年12月房租年增率2.61%，只較11月2.66%低，仍是28年半次高。曹志弘表示，房租年增率從2022年7月大於2%以後持續擴大，至今沒有收斂跡象，而且緩步增加。至於外食漲幅全年仍達3.14%，曹志弘說，前兩年外食費漲幅比較大，有緩步收斂，但去年第二季起都在2.8%左右，沒有再往下，主要是有些廠商反映營運成本。曹志弘坦言，目前物價相對平穩，包括外食在內的服務類價格雖連續5季縮小，但增幅還是大於2%，未來要持續關注。