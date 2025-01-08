中國黃金儲備 連續第三年擴增 外匯存底上月減635億美元

2024年人民銀行增持黃金142萬盎司，為連續第三年增持黃金。（美聯社）

中國人民銀行（中國央行）公布中國最新外匯存底數據，去（2024）年12月末外匯存底3.20兆美元，按月驟減635億美元或1.94%。與此同時，12月末黃金儲備7329萬盎司，較11月末增加33萬盎司，連續兩個月擴大黃金儲備。2024年人行增持黃金142萬盎司，為連續第三年增持黃金，考慮外匯儲備的多元化和擺脫美元主導地位下，未來人行增持黃金仍是大方向。

雖然12月外匯存底出現大幅下降，但按年來看，2024年全年中國外儲存底基本穩定，較上年末小幅下降356億美元。有分析認為，未來一段時間中國外匯存底仍將穩定在略高於3兆美元水準，這將為保持人民幣匯率 處於合理價位提供堅實基礎，成為抵禦各類潛在外部衝擊的壓艙石。

新浪財經分析，12月外匯存底規模出現較大幅下降，主要受當月美元升值和全球金融資 產價格總體下跌兩個因素疊加影響。其中，12月美元指數上漲2.6%，這會導致中國外匯存底中的非美元資產以美元計價相應縮水，估計當月這一影響大約在330億美元左右，這也意味著12月外匯存底規模驟降中的一半以上是美元升值造成的。

與此同時，12月全球主要股指漲跌互現，但受美國聯準會恐暫緩降息影響，當月美債殖利率 大幅衝高帶動美債價格顯著下滑，拖累外匯存底金融資產估值。由此，12月全球金融資產價格總體下跌，也是推動中國外匯存底規模下滑的一個因素。

分析師指出，儘管近三個月人民幣對美元有所貶值，但中國外匯交易中心（CFETS）等三大一籃子人民幣匯率指數穩中有升，且人行穩匯率工具箱豐富，這意味著短期內無需動用外匯存底干預匯市。

人行此前曾連續18個月增持黃金，隨後從去年5月後一直按兵不動，去年11月則重新增持。分析指出，人行連續兩個月增持黃金，或與11月川普當選美國總統，未來國際政治、經濟形勢出現新變化，國際金價有可能在相當長一段時間內易漲難跌等有關。

全年來看，人行2024年增持黃金142萬盎司，為連續第三年增持黃金。背後的主要原因是中國國際儲備中的黃金儲備占比偏低，截至2024年12月，中國官方國際儲備資產中黃金的占比為5.5%，明顯低於15%左右的全球平均水準。

從優化國際儲備結構，推進人民幣國際化等角度出發，未來人行增持黃金仍是大方向。