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AI需求下 GE Vernova看好台灣因燃氣發電將是最大市場

編譯劉忠勇／綜合外電
GE Vernova除燃氣渦輪機外，也開發小型模組化核反應爐。(美聯社)
GE Vernova除燃氣渦輪機外，也開發小型模組化核反應爐。(美聯社)

全球數一數二的燃氣渦輪機製造商 GE Vernova 表示，台灣是該公司在亞洲成長最快的市場。台灣計劃逐步汰除核能，不得不更倚賴化石燃料來支持全球領先的半導體產業。

GE Vernova執行長史特拉齊克（Scott Strazik）在新加坡接受彭博訪問時說，台灣關閉核電，「導致更陡峭的替代需求曲線，而天然氣正是最適合取代核能的選擇。」「隨著晶片需求帶動電力需求成長，我們在台灣這地看到了許許多多機會。」

行政院長卓榮泰去年底接受彭博訪問曾表示，台灣仍對新的核能技術保持開放態度。他指出，只要在安全性和良好的核廢料管理上達成共識，台灣可以公開討論核電。

史特拉齊克表示，GE Vernova也生產小型模組化核反應爐（SMR），全球對核能的興趣也代表未來的發展機會。

他說：「新核能技術引發了極大的熱情，但要實現還需要一段時間。我們對小型模組化反應爐技術充滿信心，頭個計畫將於2029年在加拿大開始服役，我們預期接下來會在全球其他地區發揮更重要的作用。」

去年自奇異（General Electric）分拆的GE Vernova，也在馬來西亞和印尼在內的東南亞國家看到了機會。隨著更多資料中心的興起，這些國家的天然氣需求正在增長，電力需求也隨之提升。

天然氣 新加坡 東南亞

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