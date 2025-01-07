中國服務業加速擴張 上月財新PMI指數升至52.2

中國服務業擴張速度加快，2024年12月財新服務業PMI為52.2，較11月回升0.7，為去年6月來最高。（本報資料照片）

中國服務業擴張速度加快，去年12月財新服務業PMI為52.2，較11月回升0.7，為去年6月來最高。不過，服務業就業 情況卻出現惡化，去年12月中國就業指數為近四個月來首次降至收縮區間。

此前公布的去年12月財新製造業PMI為50.5，較11月回落1個百分點，仍位於擴張區間，但擴張速度放緩。受中國製造業擴張速度放緩拖累，當月財新綜合PMI回落0.9至51.4。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，上月製造業和服務業生產增加，需求增速近四個月來首次快於供給；但製造業及服務業就業均下降，物價水準整體較為低迷，市場樂觀預期同樣趨弱。

儘管供需持續擴張，服務業就業情況卻出現惡化。去年12月就業指數為近四個月來首次降至收縮區間。接受財新訪問的企業反映，員工離職和企業裁員導致用工數量下降，雖然新訂單持續湧入，但企業人手萎縮，當月積壓工作量增加。

此外，史坦普全球6日公布最新報告指，香港 去年12月採購經理指數（PMI）經季節調整後為51.1，低於11月的51.2。該數據雖仍反映營商環境連續三個月好轉，然而，產出、新訂單、就業、採購庫存等分項指數都低於去年11月，導致PMI數值按月下跌0.1個百分點。

報告提到，港企去年12月持續看淡業務前景，惟悲觀情緒較11月減退，業者憂慮主要來自競爭加劇與貿易壁壘挑戰對後續銷情的影響。資料亦顯示，外部需求疲軟，加上潛在的美國關稅 威脅造成憂慮，因此拖累香港12月出口訂單表現。同時，港企在去年第七度精簡人手，職位減幅雖不大，卻也是三個月來的最大跌幅。

史坦普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan稱，最新PMI反映去年12月增長步伐減慢，前瞻指數也顯示今年開局或延續放緩趨勢。不少業者就美國關稅對貿易前景的潛在挑戰表示憂慮，有關影響或在新年繼續左右營商情緒和經濟狀況。企業為保銷路不但承受成本升幅，還開始調低售價，意味業者面對利潤壓力正在加重，並以批發及零售業最受影響。