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台去年湧熱錢 淨匯入1.2兆台幣創高

記者楊筱筠／綜合報導

台灣金管會6日公布，2024年外資全年淨匯入371.9億美元（以2024年封關日台幣對美元收盤價32.781元估算，約1兆2193億台幣），創歷史新高。外資累計餘額增至2826.9億美元，相當於外資匯入台灣金額已經達9.3兆台幣。

不過，外資去年全年賣超台股6951億台幣，全年卻呈現淨匯入1.2兆台幣，金管會官員解讀，無論哪一國股市，都不會只有單一方向，外資會依據狀況隨時調節，觀察至去年底，外資累計餘額2826.9億美元，顯示資金沒有出走台灣，只是獲利了結後先匯出，再淨匯入本金，看何時可以再進場。

去年12月受到南韓政壇震盪，日圓破底，亞幣競貶，台幣以32.781元封關，全月貶值0.8%，全年貶值2.046元台幣，貶幅為6.2%，以封關價來看，新台幣匯率已連三年收貶，並下探九年來最低。

但外資並沒有如市場擔憂大舉匯出，金管會公布去年12月最新外資淨匯出入資料，外資從11月的淨匯出12.97億美元，12月轉為大舉匯入56.8億美元。從外資對台股買賣超表現來看，11月大舉賣超2729億台幣，12月隨即轉為買超457億台幣。

根據金管會數據統計，外資去年上半年淨匯入322.9億美元，創歷史同期新高；7月雖轉為淨匯出57億美元，8月起連三個月轉淨匯入，8月、9月與10月分別淨匯入14.1億美元、15.3億美元與32.9億美元，11月再淨匯出後，12月外資就回頭匯入56.8億美元，寫近六個月單月淨匯入最大量，顯示外資對台灣基本面仍深具信心。

累計去年外資全年累計淨匯入371.9億美元，寫史上新高，超過2023年高點、外資全年淨匯入295億美元，再寫新猷。

台股 匯率 南韓

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