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川普2.0時代若祭出高關稅 港媒：人民幣料貶至7.5

記者賴錦宏／即時報導
由於面臨美國祭出關稅，各大外銀專家認為人民幣今年可能貶破7.5 。（新華社）
由於面臨美國祭出關稅，各大外銀專家認為人民幣今年可能貶破7.5 。（新華社）

隨著川普將重返白宮，今年外界預估美國將對中國下重手加徵關稅，港媒引述各大外銀專家6日分析，人民幣可能貶破7.5 。

「信報」報導稱，人民幣2024年貶值2.8%，已連續第3年貶值；面對美國將加徵關稅，預計中國或容許人民幣貶值以應對高關稅，普遍預期今年人民幣將貶至7.5左右，部分悲觀估計甚至跌破8，但大幅貶值可能會引發資本外流，中國可能採取更加靈活的匯率管理方式，結合穩定國內需求的政策，防止匯率過度波動影響市場預期。

美國銀行表示，短期內中國會以人民幣貶值應對關稅影響，一旦川普以「最辣」手段針對中國，即加徵關稅達60%，明年上半年人民幣恐貶值至8，估計今年第2季人民幣受壓最重，明年底亦會低見7.6。

摩根史坦利表示，2018至2019年間中國透過貶值人民幣11.5%，應對當時美國首次加徵關稅影響。不過現在經濟更為疲弱，相信北京當局會人民幣轉弱會否觸發資本外流，估計本輪貶值幅度將小於先前，人行可能更願意採取較不激進的人民幣貶值減輕關稅影響，預期今年底人民幣兌美元將跌至7.6、明年底再貶值2%至7.75。

摩根大通分析，中國今年將人民幣貶值至約7.5、加大財政刺激，以應付關稅對經濟的衝擊；瑞銀表示，上個月的中國中央經濟工作會議，重申保持人民幣匯率在「合理均衡水平」上的基本穩定，但人行或允許人民幣兌美元貶值5至8%，以緩衝加徵關稅的部分外部衝擊。

高盛則預估，人民幣匯率年底料見7.5；渣打表示，相信中國將推出更多經濟刺激、穩定房地產政策，應對潛在貿易戰影響，估計人民幣兌美元今年將會在7.3至7.35區間，有機會在年中觸及7.35。

關稅 匯率 川普

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