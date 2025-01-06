中企加速進軍南韓市場 電動車、電商大舉出海

中國電動車、家電和電商企業積極進軍南韓。（新華社）

受中國內需放緩、美中貿易衝突持續等多重因素影響，中國品牌正積極大舉進軍南韓 市場，主要以電動車 、電商 等多領域企業為主，這些企業近期於當地成立法人積極布局銷售通路，以挖掘增長動力。

綜合韓聯社、泰國《亞洲日報》報導，大舉進攻南韓的中企，所處領域包括電動車、電子產品、電商，乃至生活消費等通通在列。

在電動車方面，比亞迪將於本月16日進入南韓乘用車市場，並在首爾、釜山等城市設立15個展廳，設定2025年在南韓銷售1萬輛汽車。而吉利旗下高端智慧電動車品牌極氪將於南韓開設展廳，並計畫從2026年初起向用戶交付新車。

對此，有分析指出，隨歐美對中國產電動車加徵關稅，中國車企積極開拓南韓等第三市場。儘管南韓電動汽車市場競爭激烈，本土品牌現代和起亞占據主導地位，但比亞迪憑藉其在電池技術和全產業鏈優勢，有望在南韓市場取得一席之地。

至於電子產品，中國科技大廠小米計畫今年上半年在韓開設實體店，並致力銷售紅米（REDMI）和POCO等中低端智慧手機。同時，小米投資的石頭科技掃地機器人打破廉價低端形象，進駐樂天、現代等當地主要百貨，主打高端市場，在韓市占率居於第一，並與三星和LG展開競爭。

另，TCL科技已於2023年設立南韓法人，海信電視入駐南韓電商平台酷澎，提供銷售及售後服務。而中國電池大廠寧德時代早於去年9月透露正籌備成立在韓法人，藉此正式擴大當地業務。

在電商方面，阿里巴巴旗下全球速賣通於2018年進軍南韓市場後取得迅猛發展。截至去年12月，其活躍用戶數量為899萬，僅次於酷澎排名第二，拚多多旗下Temu則以813萬人排名第三。業界普遍認為，Temu年內可能正式在韓設立法人。

在生活消費領域，生活好物集合店名創優品（MINISO）去年12月時隔三年重新進軍南韓市場。中國手搖品牌茶百道和喜茶已在首爾開店，霸王茶姬負責人日前透露將在南韓開店，已在新加坡組成專業團隊，為進軍南韓市場做準備。

另有分析認為，在川普將重返白宮之際，或將進一步提高對中國制裁力度，加上中國內需經濟不見明顯起色，作為生存戰略，中企改以向包含南韓在內的海外市場集體「出海」。