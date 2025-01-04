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彭博：受惠AI與3、5奈米晶片 台積上季營收超預期

編譯簡國帆／綜合報導

彭博資訊分析師認為，台積電去年第四季營收可望超越市場預期，受惠於其人工智慧（AI）與智慧手機晶片的3奈米（N3）製程與5奈米（N5）製程節點需求旺盛。

彭博分析師指出，台積電去年第四季營收應該能超乎市場預期的8523億元台幣（約257.03億美元），因該公司上季頭兩個月（10至11月）總營收已達分析師預估共識的69.3%。台積電上季毛利率有望擴張至58.2%，為兩年高點。台積電上次法說會已提高去年營收預測到約30%，高於原估的24%至26%區間。

台積電預定1月16日公布去年第四季財報，並召開法說會。彭博分析師認為，法說會上有四大領域值得關注。首先是CoWoS先進封裝產能的建立進度與營收，可望讓人窺見台積電對未來12至18個月的AI晶片需求預期，台積電的CoWoS產能在上季時可能已增加超過一倍至每月3.5萬片晶圓，2025年可能會再翻倍。

其次是美國亞利桑納州晶圓廠的增產進展，這是滿足蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等客戶在美國生產晶片需求的關鍵。

台積電管理階層認為，美國營運與今年的台灣電價，可能使毛利率稀釋2%至3%。

第三是7、16奈米以上成熟製程節點需求減弱，所帶來的潛在利潤壓力，最後是2025年資本支出計畫，將顯示台積電對下一代2奈米（N2）製程獲採用的信心。

目前市場預期，台積電今年資本支出將比去年增長17%到352億美元。

此前，美國研究機構IDC預測，台積電在2025年純晶圓代工市場的市占率，將從64%提高到66%。今年全球積體電路（IC）市場預料將成長15%，主因是AI應用與高效運算（HPC）需求強勁。

台積電 晶片 AI

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