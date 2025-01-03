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2025年開市震盪 在岸人民幣險守7.3價位

記者林宸誼／綜合報導

2025年開春第一個交易日，人民幣呈現震盪局面，在國有大型銀行出面拋匯緩衝下，在岸人民幣（CNY）險守7.30支撐，離岸人民幣（CNH）亦守住7.34，未摜破近26個月低位。

中美兩國利差加大的現實無法逆轉，加上「川普2.0」關稅政策的不確定性，導致人民幣在2024年年線連三黑。

人民幣對美元中間價2日報7.1879，小幅調升5點或0.01%，創2024年12月25日以來新高，和路透預測偏離擴至1037點。

由於內外部環境持續不利於人民幣穩定，中國監管層在2025年第一個交易日繼續強力過濾單邊預期，釋放堅定維穩信號。

彭博報導，華僑銀行資深策略師Christopher Wong表示，到目前為止，中間價傳遞出強烈的信號，即中國央行正在盡一切努力保持人民幣相對穩定的決心。在川普欲加徵的關稅造成衝擊前，中國央行幾乎沒有動機鬆手讓人民幣波動，政策制定者可能會依靠中間價和收緊流動性等等多種工具來管理人民幣。

在中間價固守不動之際，多個跡象都指向在岸人民幣存在貶值壓力，包括離岸人民幣較在岸偏弱幅度在2024年最後一個交易日擴大至12月中以來最大、在岸下午收盤價與中間價點差取得2015年匯改以來年末交易日最大偏貶幅度。

央行 川普 關稅

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