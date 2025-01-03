聯想投資20多家新創 押注人形機器人、機械臂等領域

聯想集團副總裁、聯想創投合夥人王光熙近期受訪稱，其團隊在機器人就投資 20多家創業公司，涉及人形機器人、機械臂、無人叉車、底盤等領域，在部分細分賽道，可能會投兩三家。他認為大陸廠商在中低端市場競爭力會逐漸提升。

王光熙在聯想集團任職已十多年，目前負責半導體、機器人、雲計算、AR／VR 等領域的風險投資項目。曾主導投資了海光信息、思特威、雲跡科技、未來機器人等近百個項目。

「21世紀商業評論」報導指出，王光熙在專訪中指出，當下爆火的人形機器人，占比可能只是智慧機器人的一小部分，更大比例是各種形態。他以清潔場景為例，認為一個多模態的清潔機器人，顯然要比人形機器人拿著掃把更為高效。他認為具身智慧機器人市場廣闊，因此要快馬加鞭奔赴各個細分領域，搶先下注有潛力的創業公司。

「聯想生產的電腦，是一個數字工具。」王光熙表示，以此類推，機器人也是由軟體、硬體組成的自動化效率工具。而聯想集團在AI 和機器人領域上，既是擁有多家工廠的製造業公司，也是機器人企業的客戶。

目前機器人賽道上，AI大模型是熱門的討論議題，但王光熙認為，AI大模型只跑了一小段，和機器人身體相結合的方法和框架都沒有定型。

對於機器人投資過程中，王光熙也提出一些觀察，比如新一代機器人賽道的創業者，多是名校高材生，他們大部分是研究原生AI機器人及軟硬體跨界的人才，與上一代有很大不同。

此外，近兩年投資的機器人新創團隊，有不少年輕人，是原生AI人才，能以開放心態，擁抱新變化。一些年齡較大的資深教授創業，團隊裡也會配置一些年輕人。

王光熙判斷，具身智慧機器人進入到各行各業沒那麼快。他說，商用機器人進入客戶生產流程周期長，要以年計算。「成熟、可靠的高性價比產品，還沒有出現，保守估計，大規模商業落地要兩三年。」