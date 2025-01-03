我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

聯想投資20多家新創 押注人形機器人、機械臂等領域

記者黃雅慧／綜合報導

聯想集團副總裁、聯想創投合夥人王光熙近期受訪稱，其團隊在機器人就投資20多家創業公司，涉及人形機器人、機械臂、無人叉車、底盤等領域，在部分細分賽道，可能會投兩三家。他認為大陸廠商在中低端市場競爭力會逐漸提升。

王光熙在聯想集團任職已十多年，目前負責半導體、機器人、雲計算、AR／VR等領域的風險投資項目。曾主導投資了海光信息、思特威、雲跡科技、未來機器人等近百個項目。

「21世紀商業評論」報導指出，王光熙在專訪中指出，當下爆火的人形機器人，占比可能只是智慧機器人的一小部分，更大比例是各種形態。他以清潔場景為例，認為一個多模態的清潔機器人，顯然要比人形機器人拿著掃把更為高效。他認為具身智慧機器人市場廣闊，因此要快馬加鞭奔赴各個細分領域，搶先下注有潛力的創業公司。

「聯想生產的電腦，是一個數字工具。」王光熙表示，以此類推，機器人也是由軟體、硬體組成的自動化效率工具。而聯想集團在AI和機器人領域上，既是擁有多家工廠的製造業公司，也是機器人企業的客戶。

目前機器人賽道上，AI大模型是熱門的討論議題，但王光熙認為，AI大模型只跑了一小段，和機器人身體相結合的方法和框架都沒有定型。

對於機器人投資過程中，王光熙也提出一些觀察，比如新一代機器人賽道的創業者，多是名校高材生，他們大部分是研究原生AI機器人及軟硬體跨界的人才，與上一代有很大不同。

此外，近兩年投資的機器人新創團隊，有不少年輕人，是原生AI人才，能以開放心態，擁抱新變化。一些年齡較大的資深教授創業，團隊裡也會配置一些年輕人。

王光熙判斷，具身智慧機器人進入到各行各業沒那麼快。他說，商用機器人進入客戶生產流程周期長，要以年計算。「成熟、可靠的高性價比產品，還沒有出現，保守估計，大規模商業落地要兩三年。」

投資 AI VR

上一則

花旗：Nvidia加持 台積電獲利會旺到2026

下一則

市場擔憂川普2.0 陸港股新年遇空襲、重挫逾2%

延伸閱讀

阿里雲通義千問VL大模型 再降價

阿里雲通義千問VL大模型 再降價
vivo進軍MR領域 團隊規模達500人

vivo進軍MR領域 團隊規模達500人
新平台2025年問世 NVIDIA：機器人的ChatGPT時刻到來

新平台2025年問世 NVIDIA：機器人的ChatGPT時刻到來
小米雷軍捧千萬人民幣聘請95後「天才少女」 領導AI大模型團隊

小米雷軍捧千萬人民幣聘請95後「天才少女」 領導AI大模型團隊

熱門新聞

老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
信用卡貸款違約狀況大增，顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。（路透）

全美卡債違約大增 轉銷呆帳額達14年最高

2024-12-29 19:45

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣