中國車用國產晶片 使用率升至15%

中美科技戰持續升溫，根據美媒報導，中國車用國產晶片 比率已達15%左右。業界人士表示，雖然中國目前生產的是低階通用晶片，但不可低估競爭力。

中國汽車製造商表示，更願意採購本土晶片，一方面是確保供應穩定，另一方面是與中國晶片設計公司合作更容易，因為他們行動更快且樂於生產定製產品。

《華爾街 日報》報導指出，過往中國汽車使用晶片大多依賴德州 儀器（Texas Instruments）和德國英飛凌（Infineon）等外國公司製造的產品，然而業內人士透露，如今中國國產晶片的使用率已升至15%左右，而且這比率還將進一步上升。

半導體因涉及商業與國家安全，成為中美科技競爭的主要戰場，近期兩國在高階晶片和原物料上相互實施一系列制裁。美國日前對中國使用成熟製程技術生產的晶片展開調查，這些晶片通常用於汽車與國防等領域。

中國政府正在設定國產晶片的目標，並透過國家半導體基金支持中國晶片製造商，其中包括2024年5月啟動的一檔規模470億美元的基金。

中國汽車工業協會去年12月提醒企業發布聲明表示，美國汽車晶片產品不再可靠、不再安全，建議中國車企謹慎採購美國晶片。這是該協會首次釋出此訊號。