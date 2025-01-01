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中國車市價格戰未完？ 何小鵬：戰火1月就點燃

記者黃雅慧／綜合報導
小鵬汽車董事長何小鵬指出，2025年中國車市價格戰會從1月就點燃。（新華社）
小鵬汽車董事長何小鵬指出，2025年中國車市價格戰會從1月就點燃。（新華社）

2024年即將結束，中國車企老闆紛發布2025年新年致詞，「價格戰」仍是車市揮之不去的關鍵字。小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬發布開年內部信指出，2025年的市場競爭一定會更加激烈，預測價格戰會從1月開始點燃；吉利控股集團董事長李書福則表示，不簡單地打價格戰，必須旗幟鮮明地反對內卷式惡性競爭。

據晚點LatePost報導，何小鵬在開年內部信中表示，雖然新能源汽車滲透率有望持續走高，但極致的成本控制及配置的同質化，會引發更激烈的競爭，而缺乏智慧化，沒有全面研發和市場能力等核心競爭力的車企將失去持續發展的機會。

何小鵬稱，明年計畫推出多款全面搭載小鵬AI體系技術的全新車型，並預告全年幾乎每季都有重磅新品和改款與大家見面。其中有幾款新品是公司數年磨一劍的「大殺器」，技術實力放眼整個行業沒有對手。未來三年，小鵬在產品上的核心策略是：做精、做少，做差異，做全球。

何小鵬又透露，明年將進一步擴大招聘規模，招聘員工將超過6000人，持續踐行社會責任與使命擔當。

與此同時，李書福也發表以「穿越周期 穩健篤行」為題的2025新年致詞，提出將長期堅持打技術戰、品質戰、品牌戰、服務戰，以及企業的道德戰，強調這是吉利的基本經營理念。

李書福表示，要態度明確地堅守吉利企業核心價值觀，全面落實ESG本質要求，不玩小聰明，不搞投機取巧，不搞大躍進式的惡性發展，不追求短期銷量目標，放眼長遠，堅持長期主義。

李書福提到仍將持續探索新能源商用車應用場景與新模式，積極布局純電、醇氫、增程等多技術路線，以打造新的增長點。並指出要持續推進內部資源深度整合與融合，明晰品牌定位，理順股權關係，減少利益衝突與重複投資

事實上，歲屆年末，中國多家車企持續降價銷售。據陸媒不完全統計，近期有多達20家中國車企宣布降價，包括特斯拉Model Y後輪驅動版及長續航全輪驅動版車型尾款立減人民幣1萬元(約1369美元)，理想汽車推出「3年0利率」，理想L6最低首付僅需要6.98萬元。

瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻預測，2025年第一季汽車價格戰可能會再次爆發，而且可能比往年來得更早、更猛烈。

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