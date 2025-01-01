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阿里雲通義千問VL大模型 再降價

記者黃雅慧／綜合報導

去年末再放送，阿里雲12月31日宣布，通義千問VL大模型部分規格即日起調整大模型的推理費用，通義千問視覺理解模型全線降價超過80%。這是阿里雲大模型2024年第三次降價。

財聯社報導，阿里雲新價格方案，其中Qwen-VL-Plus直降81%，輸入價格僅為每千tokens人民幣0.0015元(約0.0002美元)，創下全網最低價格；更高性能的Qwen-VL-Max降至每千tokens人民幣0.003元，降幅高達85%。按照最新價格，1元可最多處理約600張720P圖片，或1700張480P圖片。

在阿里雲5月降價時，阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光說：「作為中國第一大雲計算公司，阿里雲這次大幅降低大模型推理價格，就是希望加速AI應用的爆發。我們預計未來大模型應用程式介面（API）的調用量會有成千上萬倍的增長。」

2024年AI大模型打響價格戰，多家企業集體降價，百萬tokens低至一元，包括百度文心旗艦模型7月大降價，輸入輸出價格分別低至0.03元／千Tokens、0.06元／千Tokens。

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