我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

擬砸70億美元「繞道」買Nvidia晶片? 字節跳動回應了

編譯葉亭均／綜合報導
字節跳動擬斥資70億美元買輝達晶片。（路透）
字節跳動擬斥資70億美元買輝達晶片。（路透）

TikTok母公司字節跳動最近告知供應商，在創辦人張一鳴引領下，2025年計畫支出多達70億美元（約510億元人民幣），「繞道」在中國以外地區取得輝達(Nvidia)的晶片，希望繼續運用美國出口管制規範的漏洞，在輝達下一代Blackwell晶片今年可供貨時，取得這款晶片。

不過字節跳動發言人稱，該消息「不實」。輝達發言人不願置評。

美國科技媒體The Information報導，報導指出，美國出口管制規定輝達的Hopper人工智慧（AI）晶片不能銷往中國，但字節跳動已持續利用規定的漏洞，把輝達Hopper晶片用在中國以外的資料中心。

知情人士透露，張一鳴近來已與東南亞和其他地方的資料中心營運商協商，要在輝達Blackwell晶片今年可供貨時，取得這款晶片。他已持續在和字節跳動租賃或打造的AI資料中心供應商磋商，並告知一些供應商，字節跳動有意讓未來兩年花在AI硬體、土地及建造資料中心等用途的資本支出，比任何其他中國科技巨擘還多。

他也說，他將親自監督這些開發計畫，同時確保字節跳動擁有足夠的運算能力，可訓練和營運其AI模型。知情人士說，字節跳動向一些資料中心供應商和銀行業者表示，預期今年將斥資超過200億美元，於AI晶片、資料中心和海底電纜等其他硬體，其中近70億美元預算配置於海外雲端服務，讓該公司得以採購輝達的AI晶片。

這些發展顯示美國政府要切斷中國取得關鍵AI硬體的管道，相當困難。字節跳動已在中國以外地區擁有取得這些晶片的管道，例如在美國租賃，這不違反美國的管制規定。不過，美國正在擬定新規，要限制AI晶片賣到東南亞和中東國家，可能阻礙字節跳動的努力。

知情人士說，若字節跳動的競爭對手提高支出，該公司也不會猶豫。Google已採購超過40萬組GB200晶片，一部分是Blackwell系列，包含伺服器硬體的成本可能超過100億美元。Meta也已下了大量GB200訂單，包含伺服器的成本可能至少100億美元。

晶片 AI 輝達

上一則

A股收黑封關 2024先抑後揚 滬指全年漲12%

下一則

美股封關 史坦普指數連兩年漲幅逾20%

延伸閱讀

以色列軟體公司Run:ai納入NVIDIA旗下 將開放原始碼

以色列軟體公司Run:ai納入NVIDIA旗下 將開放原始碼
三星電子新年能擺脫頹勢？韓媒：2025年仍面臨三大挑戰

三星電子新年能擺脫頹勢？韓媒：2025年仍面臨三大挑戰
美制裁「加持」？Nvidia降規GPU 在中國每季多賣50%

美制裁「加持」？Nvidia降規GPU 在中國每季多賣50%
突破歐美反壟斷審查 Nvidia完成7億元收購Run:ai

突破歐美反壟斷審查 Nvidia完成7億元收購Run:ai

熱門新聞

老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，25日發布影片，為即將到來的 2024 華為花粉年會預熱。他表示，今年華為上市了別人想得到但做不出來的產品，「明年會有大家想不到的產品，未來還有大家不敢想的產品！」（圖／取自余承東微博）

美國5年制裁失敗？余承東：華為明年有大家想不到的產品

2024-12-25 11:10
巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡