我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

中國全固態電池 最快2年就能上車

記者黃雅慧／綜合報導

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉30日表示，目前中國半固態電池技術先行，2025年具備固態電池技術內容的出貨量（包括車載與非車載領域）有望突破10GWh；全固態電池當前處於核心技術突破和驗證階段，有望在未來二至三年完成小批量上車。

固態電池因其能量密度和循環次數數倍於傳統的液態鋰電池，有望徹底解決新能源汽車的續航焦慮和熱失控難題，因此被視為動力電池的顛覆性創新。其中，全固態電池備受企業推崇，主要在於安全性、能量密度與成本，成本降幅或高達40%，將是推動新能源汽車降價的關鍵零件。

2023年以來，中國多家知名企業相繼公布固態電池的量產時間表，中國電池巨頭寧德時代董事長曾毓群9月表示，寧德時代在全固態電池研發方面已有七、八年時間，一直試圖尋求突破。寧德時代預計2027年小批量生產全固態電池。其評估固態電池行業最高水平只到4左右，意即處於剛剛走出實驗室、逐步開啟産業化驗證的階段。

其他車廠如奇瑞汽車10月宣布，計畫在2026年實現全固態電池上車，2027年規模化量產；上汽集團稱2026年全固態電池實現交付量產，2027年搭載全固態電池的智己新車實現量產交付。

固態電池逐漸成為兵家必爭之地，證券日報報導，中國科學院院士歐陽明高預估到2030年左右，全固態電池產業化突破的可能性極大，因此提醒中國國內產業需要重視全固態電池的技術發展。

百人會 證券

上一則

美股最錢線/尾部風險放大 明年崩盤難免

下一則

vivo進軍MR領域 團隊規模達500人

延伸閱讀

鴻海斥資逾3億美元 擴大布局美國市場

鴻海斥資逾3億美元 擴大布局美國市場
否認減產磷酸鋰 中電池大廠寧德時代駁傳聞 稱需求旺盛

否認減產磷酸鋰 中電池大廠寧德時代駁傳聞 稱需求旺盛
寧德時代新推出磐石底盤 號稱時速120km/h正面碰撞不起火

寧德時代新推出磐石底盤 號稱時速120km/h正面碰撞不起火
寧德擬赴港第二上市 可能籌資至少50億美元

寧德擬赴港第二上市 可能籌資至少50億美元

熱門新聞

老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，25日發布影片，為即將到來的 2024 華為花粉年會預熱。他表示，今年華為上市了別人想得到但做不出來的產品，「明年會有大家想不到的產品，未來還有大家不敢想的產品！」（圖／取自余承東微博）

美國5年制裁失敗？余承東：華為明年有大家想不到的產品

2024-12-25 11:10
巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告