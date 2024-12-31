中國全固態電池 最快2年就能上車

中國電動汽車百人會 副理事長兼秘書長張永偉30日表示，目前中國半固態電池技術先行，2025年具備固態電池技術內容的出貨量（包括車載與非車載領域）有望突破10GWh；全固態電池當前處於核心技術突破和驗證階段，有望在未來二至三年完成小批量上車。

固態電池因其能量密度和循環次數數倍於傳統的液態鋰電池，有望徹底解決新能源汽車的續航焦慮和熱失控難題，因此被視為動力電池的顛覆性創新。其中，全固態電池備受企業推崇，主要在於安全性、能量密度與成本，成本降幅或高達40%，將是推動新能源汽車降價的關鍵零件。

2023年以來，中國多家知名企業相繼公布固態電池的量產時間表，中國電池巨頭寧德時代董事長曾毓群9月表示，寧德時代在全固態電池研發方面已有七、八年時間，一直試圖尋求突破。寧德時代預計2027年小批量生產全固態電池。其評估固態電池行業最高水平只到4左右，意即處於剛剛走出實驗室、逐步開啟産業化驗證的階段。

其他車廠如奇瑞汽車10月宣布，計畫在2026年實現全固態電池上車，2027年規模化量產；上汽集團稱2026年全固態電池實現交付量產，2027年搭載全固態電池的智己新車實現量產交付。

固態電池逐漸成為兵家必爭之地，證券 日報報導，中國科學院院士歐陽明高預估到2030年左右，全固態電池產業化突破的可能性極大，因此提醒中國國內產業需要重視全固態電池的技術發展。