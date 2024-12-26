馬斯克衝AI 台廠緯創迎「AI超級建置潮」大單

特斯拉執行長馬斯克 旗下AI 新創公司xAI公布最新一輪其60億美元募資應募人名單，輝達 、超微等兩大AI晶片巨頭入列，力挺馬斯克衝AI。輝達、超微助陣，xAI未來AI伺服器建設將催速，緯創為主力代工廠，迎接xAI的「AI超級建置潮」大單。

業界分析，「川普2.0」時代將至，馬斯克氣勢正盛，讓科技巨頭頻頻向馬斯克靠攏，在AI晶片仍供不應求之際，輝達、超微砸錢力挺馬斯克衝AI，對產業有兩大意義，首先是開啟「全球AI馬斯克新時代」，其次是在輝達、超微助力下，xAI將更有能耐叫陣OpenAI、Google等現有生成式AI巨擘，進而翻轉產業。

xAI為馬斯克去年創立的AI新創，積極挑戰AI模型霸主地位，先前已採用10萬組輝達H100晶片，打造號稱「目前全球最強的AI訓練系統」、也就是超級電腦Colossus，第3季上線。

xAI 12月也傳將啟動AI大投資，規劃將田納西州的超級電腦規模擴大至目前的十倍，將目前配置的10萬個GPU，進一步擴增至超過100萬個GPU。

隨著「全球AI馬斯克新時代」來臨，業界預料xAI在輝達、超微助力下，勢必加快AI伺服器建設腳步，並釋出更多AI伺服器訂單商機。

戴爾為xAI發展AI大戰略的重要夥伴，也是AI伺服器機櫃主力供應商，緯創獨家供應戴爾AI伺服器主機板（L6），也為戴爾進行系統組裝業務，在戴爾AI伺服器供應鏈中坐擁最大占比，隨著xAI衝刺AI的大時代來臨，緯創將成為台廠大贏家。

另外，馬斯克先前多次疾呼、「懇求」輝達執行長黃仁勳提供更多AI晶片，如今輝達、超微都是xAI出資股東，也為馬斯克衝刺AI布局催油門，助力擴大建立AI伺服器「軍火庫」，與OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini及Anthropic的Claude等生成式AI模型一較高下，翻轉產業。

xAI於23日釋出最新一輪籌資的細節與投資人，包括輝達和超微，以及許多美國創投業者，和沙烏地阿拉伯及卡達等國家的投資基金。業界人士指出，馬斯克挾川普「心腹」地位，xAI又獲輝達及超微兩大晶片廠奧援，加上此輪融資金主囊括中東大型主權投資資金，擁有眾多資金與大廠資源力挺，未來在AI時代所扮演的角色將不容小覷。