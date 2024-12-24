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中研院：台灣明年CPI逾2 連4年破警戒

記者葉卉軒／綜合報導
台灣中研院對通膨看法不樂觀，估明年消費者物價指數（CPI）增幅2.02%，連四年衝破2%通膨警戒線。（中央社資料照片）
台灣中研院對通膨看法不樂觀，估明年消費者物價指數（CPI）增幅2.02%，連四年衝破2%通膨警戒線。（中央社資料照片）

中央研究院經濟研究所23日發布最新經濟預測，中研院「總體經濟預測小組」合聘研究員林常青指出，美國總統當選人川普即將上任，由於美國單邊主義將興起，加上中國大陸經濟復甦的挑戰依然存在，兩者是否對全球貿易與景氣復甦產生影響，將是台灣2025年經濟成長動向的重要變數。

中研院經濟所指出，由於廠商擴大投資，上修今年經濟成長率至4.23%；明年因AI硬體供應鏈更重要，預估經濟成長率為3.1%。不過，中研院對通膨看法較不樂觀，估明年消費者物價指數（CPI）增幅2.02%，為主要預測機構中最高，且連四年衝破2%通膨警戒線。

林常青表示，明年全球政經局勢充滿不確定性，雖然台灣的川普風險指數排序沒那麼高，但川普上任後關稅執行力道如何，會不會造成全球經濟衰退，都可能牽動台灣經濟。

中研院經濟所提到，川普關稅措施雖然可能促成訂單移轉，但也會對相關產業造成衝擊。此外，美國金融環境不穩定，中國大陸景氣復甦面臨挑戰，而中國大陸是否以人民幣貶值對抗美國關稅戰，進而牽動亞幣，又或是將內捲經濟外銷，都是重要不確定性。

中研院經濟所推演明年美中經濟情境如何影響台灣，在基準情境下，預測台灣明年經濟成長率為3.1%，若中美皆穩健可望提升至3.2%，但若美中經濟均表現差，將跌破3%，僅剩2.93%。

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